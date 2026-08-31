    • 31 de agosto de 2026 - 11:54

    [VIDEO] Bengala, chicana y corridas: qué pasó durante el clásico Desamparados-Unión

    Sportivo Desamparados y Atlético Unión empataron 1-1 en el debut del Torneo Regional Amateur. El partido tuvo goles, un gran marco de público y un momento de tensión por una bengala.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El clásico sanjuanino entre Sportivo Desamparados y Atlético Unión terminó 1-1 en el debut del Torneo Regional Amateur, en un partido que tuvo todos los condimentos. Héctor Pérez puso en ventaja al Azul, mientras que Lucas Riofrío marcó para el local y selló una igualdad que dejó emociones dentro y fuera de la cancha.

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    El conjunto visitante consiguió un punto importante en su estreno, aunque el protagonismo también quedó en manos de lo ocurrido durante el segundo tiempo, cuando la tensión se trasladó a las inmediaciones del estadio.

    A los 15 minutos del complemento, una persona ubicada en un sector externo al estadio arrojó una bengala azul hacia las inmediaciones de la platea de Desamparados. La situación generó el enojo de algunos simpatizantes locales, que saltaron el portón y salieron en búsqueda de quien había realizado la provocación.

    Ante el momento de tensión, la Policía intervino rápidamente y logró contener la situación para evitar que el episodio pasara a mayores.

    Más allá de ese incidente, el encuentro tuvo como protagonista a la gente de Puyuta. El Serpentario presentó un impactante marco de público, con una tribuna cargada de color y pasión para acompañar al equipo en una nueva competencia.

    El empate 1-1 terminó siendo el resultado de un clásico que volvió a demostrar que, más allá de la categoría, la rivalidad entre Desamparados y Unión mantiene intacta su intensidad.

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