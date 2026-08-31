Boca cerró la salida de Zeballos y el Changuito continuará su carrera en Italia

Boca Juniors concretó este lunes la venta de Exequiel Zeballos al Monza de Italia , luego de varias semanas de negociaciones con distintos clubes europeos. La operación se cerró por una cifra cercana a los 5 millones de dolares y contempla además un 40% de una futura venta para el club de la Ribera.

Boca volvió a La Bombonera con un triunfo agónico ante Lanús

River se suma a la pelea con Boca por el sanjuanino Francisco Álvarez

El Changuito, de 24 años, ya emprendió viaje rumbo a Europa para realizarse la revisión médica y completar su incorporación al conjunto recientemente ascendido a la Serie A, dirigido por el croata Ivan Juric.

La negociación se aceleró sobre el cierre del mercado europeo. Antes de la aparición del Monza, Napoli y Parma también habían mostrado interés , pero ninguno logró cerrar el acuerdo. Finalmente, el conjunto de Lombardía avanzó en las últimas horas y se quedó con el atacante santiagueño.

La situación contractual tuvo un peso importante en la decisión de Boca. El vínculo de Zeballos vencía en diciembre de 2026 y no estaba prevista una renovación, por lo que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscaba evitar que el futbolista pudiera marcharse libre a fin de año.

El monto terminó quedando bastante por debajo de los 15 millones de dólares de su cláusula de rescisión , aunque el porcentaje acordado sobre una eventual transferencia futura podría generarle un nuevo ingreso al Xeneize si el jugador se revaloriza en Italia.

Los números de Zeballos en Boca

El delantero se marcha después de casi seis años en la Primera de Boca. Debutó en noviembre de 2020, cuando tenía 18 años, y desde entonces disputó 140 partidos oficiales, convirtió 16 goles y entregó 16 asistencias.

Además, conquistó cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina.

Su recorrido en el club estuvo marcado también por varias lesiones de gravedad que interrumpieron distintos momentos de crecimiento. Entre ellas aparece la fractura de tibia y lesión ligamentaria sufrida en 2022 ante Agropecuario y, posteriormente, la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha en 2023.

Ahora, Zeballos afrontará su primera experiencia en el fútbol europeo y buscará recuperar continuidad en un Monza que regresa a la máxima categoría italiana.