    • 31 de agosto de 2026 - 12:13

    Santiago Gambetta se coronó en la categoria RC5 en el Rally de San Luis

    Además, el piloto sanjuanino terminó segundo en la General de la quinta fecha disputada en la localidad de La Toma.

    El mejor. Santiago Gambetta se quedó con su categoría en el Ralley de La Toma, en San Luis.

    El mejor. Santiago Gambetta se quedó con su categoría en el Ralley de La Toma, en San Luis.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Repitiendo lo hecho el sábado en la primera etapa durante los cuatro tramos especiales, el piloto sanjuanino Santiago Gambetta se impuso el domingo en la segunda etapa y logró el triunfo en la Clase RC5, a bordo de un Ford Fiesta Kinetic y navegado por Maximiliano Vergara.

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    A fondo. Santiago Gambetta copó el primer día del Rally de La Toma en San Luis y este domingo irá por el triunfo final.

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    Gambetta, con atención del Ponce Rally Team, ganó su clase con un tiempo total de 1h 3m 34s a un promedio de 104 km/h, para alzarse con las dos etapas y los 8 tramos; aventajando a Feliciano de La Mota por 43s y Martín Nievas por más de 3 minutos, quien completó el podio.

    Además finalizó segundo en la general, a un 1m 55seg de los vencedores, Cristian González y Matías Ramos, integrantes de la Clase A.

    La sexta fecha se realizará en 40 días, ya que la próxima será el 10 y 11 de Octubre, posiblemente en la localidad de Villa Larca.

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