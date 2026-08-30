Santiago Gambetta ganó su categoría en el Rally de La Toma en San Luis

El piloto sanjuanino fue a bordo del Ford Fiesta Kinetic atendido por el Ponce Rally Team.

A fondo. Santiago Gambetta copó el primer día del Rally de La Toma en San Luis y este domingo irá por el triunfo final.

Este fin de semana se corre la quinta fecha del Rally Puntano en la localidad de La Toma, evento donde se presenta el piloto sanjuanino Santiago Gambetta, navegado por el catamarqueño Maximiliano Vergara en la Clase RC5, y con atención del equipo Ponce Rally Team.

El sábado hubo cuatro tramos especiales y Gambetta venció en los cuatro dentro de la categoría, a pesar de una merma en la presión del combustible en las primeros dos tramos de competencia.

Santiago tiene un tiempo general de 39:09.300 y aventaja en la primera etapa de la RC5 al binomio de Feliciano De la Mota y Maximiliano De León por 32 segundos, y se encuentran como escoltas en la general de la dupla Cristian González-Matías Ramos, quedando a 01:03.200.

“Muy bueno el día de hoy, corrimos cuatro tramos y ganamos los cuatro en la categoría, complicados los dos primeros tramos porque salimos con poca presión de combustible y tuvo que trabajar mucho el equipo para la segunda pasada, donde ahí realmente pudimos hacer mucha diferencia. Estamos primeros en la categoría por 32 segundos y escoltas en la general, vamos a seguir a fondo y no administrar. Gracias al equipo por el trabajo y a todos los que me apoyan”, contó Gambetta.

Este domingo se corre la segunda etapa, donde Santi intentará conservar o incluso ampliar la diferencia para ganar y continuar la pelea en el campeonato de la categoría.