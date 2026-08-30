    • 30 de agosto de 2026 - 13:08

    Santiago Gambetta ganó su categoría en el Rally de La Toma en San Luis

    El piloto sanjuanino fue a bordo del Ford Fiesta Kinetic atendido por el Ponce Rally Team.

    A fondo. Santiago Gambetta copó el primer día del Rally de La Toma en San Luis y este domingo irá por el triunfo final.

    A fondo. Santiago Gambetta copó el primer día del Rally de La Toma en San Luis y este domingo irá por el triunfo final.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se corre la quinta fecha del Rally Puntano en la localidad de La Toma, evento donde se presenta el piloto sanjuanino Santiago Gambetta, navegado por el catamarqueño Maximiliano Vergara en la Clase RC5, y con atención del equipo Ponce Rally Team.

    Leé además

    san martin busca seguir de racha y visita a atlanta por la primera nacional

    San Martín busca seguir de racha y visita a Atlanta por la Primera Nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Victoria. Argentina se despidió de San Juan con un triunfo sobre Japón B. Ahora se mete en el objetivo Sudamericano.

    Argentina volvió a imponerse en el Cantoni y se despidió de San Juan con dos victorias ante Japón B

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sábado hubo cuatro tramos especiales y Gambetta venció en los cuatro dentro de la categoría, a pesar de una merma en la presión del combustible en las primeros dos tramos de competencia.

    Santiago tiene un tiempo general de 39:09.300 y aventaja en la primera etapa de la RC5 al binomio de Feliciano De la Mota y Maximiliano De León por 32 segundos, y se encuentran como escoltas en la general de la dupla Cristian González-Matías Ramos, quedando a 01:03.200.

    “Muy bueno el día de hoy, corrimos cuatro tramos y ganamos los cuatro en la categoría, complicados los dos primeros tramos porque salimos con poca presión de combustible y tuvo que trabajar mucho el equipo para la segunda pasada, donde ahí realmente pudimos hacer mucha diferencia. Estamos primeros en la categoría por 32 segundos y escoltas en la general, vamos a seguir a fondo y no administrar. Gracias al equipo por el trabajo y a todos los que me apoyan”, contó Gambetta.

    Este domingo se corre la segunda etapa, donde Santi intentará conservar o incluso ampliar la diferencia para ganar y continuar la pelea en el campeonato de la categoría.

    Fuente: Emi Persia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    huazihul presento su nueva camiseta y comenzo el camino hacia el centenario

    Huazihul presentó su nueva camiseta y comenzó el camino hacia el centenario

    julian alvarez volvio a entrenarse y el atletico de madrid acelera para recuperarlo antes del cierre del mercado de pases

    Julián Álvarez volvió a entrenarse y el Atlético de Madrid acelera para recuperarlo antes del cierre del mercado de pases

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los leones vencieron 2 a 1 a paises bajos y lograron el tercer puesto en el mundial de hockey

    Los Leones vencieron 2 a 1 a Países Bajos y lograron el tercer puesto en el Mundial de Hockey

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Isaías y Elías estarán cara a cara en Puyuta. Enfrentados dentro de la cancha pero unidos por la sangre y por la historia familiar marcada por el sacrificio y la religión.  

    Se forjaron desafiando límites en el Cabot y hoy son símbolo de entrega en Desamparados y Unión: la historia de los hermanos Oballes