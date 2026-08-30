Huazihul presentó su nueva camiseta y comenzó el camino hacia el centenario

Huazihul Rugby Club dio un nuevo paso rumbo a sus 100 años de historia con la presentación oficial de su nueva camiseta , en un encuentro que reunió a distintas generaciones vinculadas a la institución.

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La actividad contó con la presencia del vicegobernador de San Juan, Fabián Martín; el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera; el titular de la Federación Sanjuanina de Hockey, Rolando Tello; y el presidente de Huazihul, José Yanzón, además de jugadores, exjugadores, dirigentes, familias y referentes del deporte provincial.

Bajo el concepto “100 años. 100 historias. Una misma camiseta”, la propuesta tuvo como objetivo recuperar y poner en valor la identidad del club a través de uno de sus símbolos más representativos. Durante el encuentro se exhibieron camisetas históricas correspondientes a diferentes épocas y generaciones, conectando el pasado con el presente y proyectando el futuro de la institución.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presentación de la nueva indumentaria, en un simbólico gesto de transmisión del legado entre generaciones. Luego, los jugadores de Primera División de rugby y hockey fueron los encargados de lucir por primera vez la nueva camiseta.

La presentación también sirvió como punto de partida para una iniciativa que buscará recuperar las historias de quienes forman o formaron parte de Huazihul. Socios, deportistas, familias y allegados fueron invitados a compartir sus recuerdos y contar qué significa el club para ellos.

“Queremos que este camino hacia los 100 años sea, sobre todo, un encuentro entre generaciones”, expresó José Yanzón. El presidente destacó la importancia de que quienes construyeron la historia de la institución puedan reencontrarse con las nuevas generaciones y remarcó que “Huazihul se construyó con cada persona que alguna vez vistió esta camiseta, acompañó desde afuera o hizo del club una parte de su vida”.

Con esta presentación, Huazihul comenzó formalmente una etapa especial de su historia, con la mirada puesta en el centenario y con el objetivo de que la celebración sea una oportunidad para reencontrarse, recuperar recuerdos y mantener vivo el legado de una institución que forma parte de la historia deportiva de San Juan.