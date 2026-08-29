La AFA suspendió a Arasa y Ceballos tras el escándalo en Riestra-Vélez: Guillermo había pedido que no dirigieran más

La AFA suspendió este sábado por la noche a Nazareno Arasa y Diego Ceballos , árbitro principal y encargado del VAR en el empate 1-1 entre Deportivo Riestra y Vélez, luego de reconocer el error cometido durante el encuentro por la séptima fecha del Torneo Clausura. La decisión llegó horas después de que Guillermo Barros Schelotto pidiera públicamente que ambos no volvieran a dirigir al Fortín .

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La polémica que derivó en la sanción ocurrió sobre el final del encuentro disputado en el estadio Guillermo Laza. Con el marcador 1-1, Manuel Lanzini convirtió a los 41 minutos del segundo tiempo el que parecía ser el 2-1 de Vélez , pero Ceballos llamó a Arasa desde el VAR para que revisara una supuesta infracción previa sobre Cristian Paz.

Después de observar la acción en el monitor, Arasa modificó su decisión inicial, sancionó falta en ataque y anuló el gol que le daba la victoria al conjunto de Liniers . Las imágenes generaron fuertes cuestionamientos y, horas más tarde, la propia estructura arbitral de la AFA terminó tomando medidas contra los responsables.

⚠️ EL GOL ANULADO A VÉLEZ ANTE DEPORTIVO RIESTRA POR SUPUESTA FALTA. Nazareno Arasa fue LLAMADO POR EL VAR y decidió QUE ESTO FUE INFRACCIÓN. ‼️ pic.twitter.com/JFRUCcHH2R

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la decisión mediante sus redes sociales. La Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica resolvieron suspender en sus funciones a Arasa y Ceballos “a raíz del error cometido” durante Deportivo Riestra-Vélez.

#Arbitraje La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido… pic.twitter.com/68LPhDSLYw — AFA (@afa) August 30, 2026

Comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

La comunicación de la AFA no precisó por cuánto tiempo se extenderá la suspensión de los dos árbitros, aunque los dejó fuera de sus funciones después de uno de los fallos más discutidos de la fecha.

Guillermo había pedido que no dirigieran nunca más a Vélez

La medida llegó después de una conferencia de prensa particularmente dura de Guillermo Barros Schelotto. El entrenador de Vélez, que además había sido expulsado durante el partido, responsabilizó directamente a Arasa y Ceballos por el resultado.

“Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en el campo ni en el VAR, a Vélez”, lanzó el Mellizo, quien sostuvo que su equipo había hecho méritos para llevarse los tres puntos y quedar en una mejor posición en la tabla.

El técnico también expresó su malestar por la forma en que terminó resolviéndose el encuentro y aseguró que le daba “tristeza” que el partido no hubiera quedado definido por lo ocurrido dentro de la cancha.

Un empate que terminó completamente opacado

Riestra se había puesto en ventaja a los 9 minutos del segundo tiempo mediante Tomás González. Vélez alcanzó la igualdad a los 31, luego de un remate de Matías Pellegrini que se desvió en Facundo Miño y terminó dentro del arco local.

Todo quedó relegado, sin embargo, por lo ocurrido en el tramo final. Lanzini llegó al gol que completaba la remontada del Fortín, el VAR intervino y Arasa decidió invalidarlo. El partido terminó 1-1, pero la controversia continuó fuera de la cancha y desembocó, pocas horas después, en la suspensión de los dos árbitros.