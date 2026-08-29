Dramática caída y abandono de Tadej Pogacar en La Vuelta a España: el parte médico del esloveno

El astro del ciclismo mundial sufrió un duro golpe durante el desarrollo de la competencia que lo obligó a dejar la ronda española.

El mundo del deporte y el ciclismo internacional atraviesan momentos de profunda preocupación. Durante la reciente jornada de La Vuelta a España, el corredor esloveno Tadej Pogacar sufrió una violenta caída que lo obligó a abandonar de manera inmediata la competencia, encendiendo las alarmas en el UAE Team Emirates respecto a su estado físico.

Un impacto brutal que condicionó el desenlace El accidente ocurrió en pleno trayecto de etapa, cuando una maniobra en el pelotón a alta velocidad derivó en una rodada masiva. Pogacar, uno de los grandes favoritos a quedarse con el maillot rojo, no pudo evitar el impacto y terminó golpeando fuertemente contra el asfalto.

Pese a los intentos iniciales de ponerse de pie y reincorporarse a la marcha con el auxilio de la asistencia técnica de su equipo, el dolor visible en la zona de la clavícula y la cadera impidió que el esloveno pudiera subirse nuevamente a la bicicleta. Tras ser atendido por el cuerpo médico de la carrera en el lugar del hecho, se dispuso su retiro en ambulancia.

El parte médico oficial Poco después del hecho, la escuadra del UAE Team Emirates emitió el parte médico oficial para brindar tranquilidad sobre la salud del múltiple campeón:

Evaluación en clínica: El ciclista fue derivado a un centro médico de alta complejidad para la realización de placas radiográficas y tomografías computadas.