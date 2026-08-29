    • 29 de agosto de 2026 - 20:59

    Dramática caída y abandono de Tadej Pogacar en La Vuelta a España: el parte médico del esloveno

    El astro del ciclismo mundial sufrió un duro golpe durante el desarrollo de la competencia que lo obligó a dejar la ronda española.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del deporte y el ciclismo internacional atraviesan momentos de profunda preocupación. Durante la reciente jornada de La Vuelta a España, el corredor esloveno Tadej Pogacar sufrió una violenta caída que lo obligó a abandonar de manera inmediata la competencia, encendiendo las alarmas en el UAE Team Emirates respecto a su estado físico.

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    Un impacto brutal que condicionó el desenlace

    El accidente ocurrió en pleno trayecto de etapa, cuando una maniobra en el pelotón a alta velocidad derivó en una rodada masiva. Pogacar, uno de los grandes favoritos a quedarse con el maillot rojo, no pudo evitar el impacto y terminó golpeando fuertemente contra el asfalto.

    Pese a los intentos iniciales de ponerse de pie y reincorporarse a la marcha con el auxilio de la asistencia técnica de su equipo, el dolor visible en la zona de la clavícula y la cadera impidió que el esloveno pudiera subirse nuevamente a la bicicleta. Tras ser atendido por el cuerpo médico de la carrera en el lugar del hecho, se dispuso su retiro en ambulancia.

    El parte médico oficial

    Poco después del hecho, la escuadra del UAE Team Emirates emitió el parte médico oficial para brindar tranquilidad sobre la salud del múltiple campeón:

    Evaluación en clínica: El ciclista fue derivado a un centro médico de alta complejidad para la realización de placas radiográficas y tomografías computadas.

    Lesiones confirmadas: Los primeros estudios descartaron secuelas neurológicas graves, aunque confirmaron traumatismos múltiples, abrasiones cutáneas severas y una contensión ósea que requiere reposo absoluto y evaluación continua.

    Tiempo de recuperación: Aunque se descartaron fracturas expuestas de gravedad inmediata, el cuerpo médico determinó su baja por tiempo indeterminado para priorizar su rehabilitación física.

    El abandono de Pogacar reconfigura por completo la clasificación general y los liderazgos en La Vuelta a España, dejando un vacío importante en el espectáculo del pedalismo mundial.

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