    • 25 de agosto de 2026 - 20:01

    Tiene 87 años y es alpinista récord: el secreto de Carlos Soria para mantenerse intacto

    El abulense que escaló montañas de más de 8.000 metros revela la disciplina diaria con la que desafía la vejez y busca completar el proyecto más ambicioso de su vida.

    carlos-alpinista
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El alpinista español Carlos Soria continúa demostrando que la edad es solo un número cuando hay disciplina y pasión de por medio. A sus 87 años, el deportista nacido en Ávila no solo sigue en pie, sino que mantiene un ritmo de entrenamiento que sorprendería a competidores de la mitad de su edad.

    Leé además

    el etiope yomif kejelcha gano la media maraton de buenos aires y logro un nuevo record mundial

    El etíope Yomif Kejelcha ganó la Media Maratón de Buenos Aires y logró un nuevo récord mundial
    un voraz tornado azoto el sur de francia: dejo al menos 41 heridos y 300 viviendas destrozadas

    Un voraz tornado azotó el sur de Francia: dejó al menos 41 heridos y 300 viviendas destrozadas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Su mayor hito histórico hasta el momento fue haber hecho cumbre en el Manaslu (Nepal), a 8.163 metros sobre el nivel del mar, hazaña que lo consagró como la persona de mayor edad en alcanzar la cima de una montaña de más de 8.000 metros.

    La rutina física y mental como estilo de vida

    Lejos de atribuir su sorprendente condición a fórmulas mágicas o milagros genéticos, Soria asegura que el verdadero secreto reside en la constancia diaria y en la preparación desde joven, habiéndose iniciado en el deporte a los 14 años.

    "Me despierto y todos los días hago ejercicio. Lo necesitan mi cuerpo y mi cabeza también, porque si no lo hago el día arranca mal y me cambia el humor", expresó el veterano atleta.

    La rutina diaria de Soria incluye:

    Fuerza y movilidad: Ejercicios específicos para sostener la masa muscular y cuidar las articulaciones.

    Resistencia aeróbica: Caminatas y entrenamientos adaptados para mantener la capacidad pulmonar y cardiovascular.

    Salud mental: Trabajo de enfoque y disciplina diaria para mantener la motivación intacta.

    En busca del récord mundial definitivo

    Actualmente, el alpinista abulense se encuentra enfocado en el objetivo más ambicioso de su carrera: convertirse en la persona más longeva de la historia en completar las 14 montañas más altas del mundo (los denominados "ochomiles").

    A casi nueve décadas de vida, Carlos Soria sigue dejando una huella imborrable en el deporte internacional, demostrando que el límite del cuerpo no siempre lo marca el calendario, sino la determinación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Robo de película en Uruguay.

    Asaltaron un banco en Uruguay en apenas un minuto y protagonizaron una fuga de película

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En el ataque al World Trade Center murieron 2.793 personas.

    Identifican a una víctima del atentado del 11 de septiembre con un nuevo método

    Crece la tensión entre los gobiernos de XI Jinping y de Donald Trump. (Foto: Reuters - Evan Vucci - Pool)

    China acusó a Estados Unidos de "acoso tecnológico" tras las críticas del embajador Peter Lamelas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un terremoto de 5,9 sacudio tokio y el este de japon: hay al menos 37 heridos

    Un terremoto de 5,9 sacudió Tokio y el este de Japón: hay al menos 37 heridos

    Por Redacción Diario de Cuyo