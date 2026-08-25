Tiene 87 años y es alpinista récord: el secreto de Carlos Soria para mantenerse intacto

El alpinista español Carlos Soria continúa demostrando que la edad es solo un número cuando hay disciplina y pasión de por medio. A sus 87 años, el deportista nacido en Ávila no solo sigue en pie, sino que mantiene un ritmo de entrenamiento que sorprendería a competidores de la mitad de su edad.

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Su mayor hito histórico hasta el momento fue haber hecho cumbre en el Manaslu (Nepal), a 8.163 metros sobre el nivel del mar, hazaña que lo consagró como la persona de mayor edad en alcanzar la cima de una montaña de más de 8.000 metros.

Lejos de atribuir su sorprendente condición a fórmulas mágicas o milagros genéticos, Soria asegura que el verdadero secreto reside en la constancia diaria y en la preparación desde joven, habiéndose iniciado en el deporte a los 14 años.

"Me despierto y todos los días hago ejercicio. Lo necesitan mi cuerpo y mi cabeza también, porque si no lo hago el día arranca mal y me cambia el humor", expresó el veterano atleta.

Fuerza y movilidad: Ejercicios específicos para sostener la masa muscular y cuidar las articulaciones.

Resistencia aeróbica: Caminatas y entrenamientos adaptados para mantener la capacidad pulmonar y cardiovascular.

Salud mental: Trabajo de enfoque y disciplina diaria para mantener la motivación intacta.

En busca del récord mundial definitivo

Actualmente, el alpinista abulense se encuentra enfocado en el objetivo más ambicioso de su carrera: convertirse en la persona más longeva de la historia en completar las 14 montañas más altas del mundo (los denominados "ochomiles").

A casi nueve décadas de vida, Carlos Soria sigue dejando una huella imborrable en el deporte internacional, demostrando que el límite del cuerpo no siempre lo marca el calendario, sino la determinación.