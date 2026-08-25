Un voraz tornado azotó el sur de Francia: dejó al menos 41 heridos y 300 viviendas destrozadas

Un violento tornado con vientos que superaron los 100 kilómetros por hora causó graves destrozos en la tarde del lunes en la comuna de Pomas, ubicada al sur de la ciudad de Carcasona, en el departamento de Aude (sur de Francia). El fenómeno meteorológico dejó un saldo de al menos 41 personas heridas y provocó daños de consideración en más de 300 viviendas.

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El embudo se formó cerca de las 17:20 horas bajo una densa nube de tormenta y fue registrado por vecinos de la zona. A su paso, las ráfagas arrancaron techos completos, derribaron decenas de árboles y provocaron severos destrozos en infraestructuras públicas.

Ante la emergencia, la Prefectura de la región desplegó un operativo especial con más de 120 bomberos, especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR), unidades caninas y efectivos de la Gendarmería Nacional para asegurar las estructuras en peligro de derrumbe y asistir a los damnificados.

Del total de afectados, 15 personas debieron ser derivadas a centros asistenciales de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.

El fenómeno también provocó severos cortes de servicios y bloqueos de rutas:

Cortes de energía: Alrededor de 2.800 hogares de 10 municipios quedaron sin suministro eléctrico.

Rutas bloqueadas: Varias carreteras departamentales resultaron cortadas al tránsito por la caída de árboles y cables de alta tensión.

Refugios de emergencia: La Cruz Roja y las autoridades locales acondicionaron centros de alojamiento nocturno en Pomas y la vecina localidad de Limoux para las familias que perdieron sus casas.

Alerta meteorológica activa

La Prefectura mantuvo la zona en alerta naranja por tormentas y solicitó a la población evitar desplazarse hacia el área afectada para no entorpecer el trabajo de los equipos de rescate.

En tanto, el organismo oficial Météo France advirtió que las condiciones de inestabilidad severa podrían continuar sobre la costa del Mediterráneo, afectando regiones como Córcega y zonas aledañas.