    • 30 de agosto de 2026 - 09:15

    Los Leones vencieron 2 a 1 a Países Bajos y lograron el tercer puesto en el Mundial de Hockey

    Después de perder ante Alemania en la semifinal, el seleccionado argentino se impuso sobre el equipo local y volvió a subirse al podio por segunda vez en su historia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Leones cerraron su participación en el Mundial de Hockey con una enorme alegría. Argentina venció 2-1 a Países Bajos en el partido por el tercer puesto y volvió a subirse al podio de la máxima competencia internacional.

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    El conjunto dirigido por Lucas Rey tuvo que trabajar hasta el último segundo para quedarse con la victoria. Tomás Domene y Matías Rey fueron los encargados de marcar los goles argentinos, en un encuentro que tuvo un cierre cargado de tensión.

    Cuando parecía que la victoria estaba asegurada, Países Bajos tuvo una última oportunidad inmejorable. En los instantes finales, los europeos dispusieron de tres córners cortos consecutivos, obligando a Los Leones a defender con todo para sostener la ventaja.

    Argentina resistió y pudo festejar un triunfo que le permitió terminar el Mundial en el tercer lugar, recuperando protagonismo entre las potencias del hockey sobre césped.

    De esta manera, Los Leones volvieron a celebrar una medalla mundialista, en una campaña que tuvo como premio el regreso al podio y que terminó con una victoria tan trabajada como festejada.

    Cómo le fue a Los Leones en el Mundial de hockey

    Primera ronda:

    3-0 vs. Japón

    1-3 vs. Países Bajos

    7-1 vs. Nueva Zelanda

    Segunda ronda:

    3-1 vs. Inglaterra

    5-3 vs. India

    Semifinal:

    1-2 vs. Alemania

    Tercer y Cuarto puesto:

    2-1 vs. Países Bajos

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