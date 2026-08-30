    • 30 de agosto de 2026 - 13:09

    Argentina volvió a imponerse en el Cantoni y se despidió de San Juan con dos victorias ante Japón B

    Con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel en el equipo, la Selección Mayor triunfó 3-1 con parciales de 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14

    Victoria. Argentina se despidió de San Juan con un triunfo sobre Japón B. Ahora se mete en el objetivo Sudamericano.

    Victoria. Argentina se despidió de San Juan con un triunfo sobre Japón B. Ahora se mete en el objetivo Sudamericano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado la Selección Argentina Mayor de vóley masculino volvió a vencer por 3-1 a Japón B en su gira amistosa por San Juan. Los parciales fueron 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14. El equipo argentino, con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel, disfrutó de un estadio Aldo Cantoni repleto de espectadores.

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    El equipo comandado por el entrenador Horacio Dileio y staff técnico dominó el juego de principio a fin, tal cual sucedió ayer en el primer encuentro, que finalizó con el mismo marcador. Estas presentaciones le permiten a Argentina sumar minutos de rodaje, probar en cancha lo ensayado puertas adentro y ajustar detalles en el equipo para el gran desafío por delante. Lo que es una certeza es que este plantel que arribó a la provincia será el mismo que competirá en suelo brasileño. Es decir, la presencia sanjuanina en el pre-olímpico estará garantizada.

    En la premiación pos partido, los sanjuaninos Sánchez y Armoa Morel recibieron la Copa Gobierno de San Juan que estuvo en juego. Además, el mendocino y capitán Agustín Loser fue distinguido como el jugador más valioso del encuentro.

    La gira por San Juan finaliza con balance positivo para ambas selecciones, que disfrutaron de una sede con experiencia en eventos internacionales. Ambas delegaciones se despiden de San Juan con el agradecimiento por la atención recibida, la calidad de las infraestructuras utilizadas, y sobre todo del cariño del público sanjuanino, que llenó las tribunas del estadio para brindarle su apoyo. Vale recordar que Japón B permanecerá unos días más en la provincia para jugar un par de amistosos vs UPCN Vóley en su estadio.

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