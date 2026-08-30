Argentina volvió a imponerse en el Cantoni y se despidió de San Juan con dos victorias ante Japón B

Con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel en el equipo, la Selección Mayor triunfó 3-1 con parciales de 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14

Victoria. Argentina se despidió de San Juan con un triunfo sobre Japón B. Ahora se mete en el objetivo Sudamericano.

Este sábado la Selección Argentina Mayor de vóley masculino volvió a vencer por 3-1 a Japón B en su gira amistosa por San Juan. Los parciales fueron 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14. El equipo argentino, con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel, disfrutó de un estadio Aldo Cantoni repleto de espectadores.

El próximo objetivo de la Albiceleste será obtener la plaza olímpica para los Juegos Olímpicos - Los Ángeles 2028 en el Sudamericano que se disputará en Brasil en septiembre.

El equipo comandado por el entrenador Horacio Dileio y staff técnico dominó el juego de principio a fin, tal cual sucedió ayer en el primer encuentro, que finalizó con el mismo marcador. Estas presentaciones le permiten a Argentina sumar minutos de rodaje, probar en cancha lo ensayado puertas adentro y ajustar detalles en el equipo para el gran desafío por delante. Lo que es una certeza es que este plantel que arribó a la provincia será el mismo que competirá en suelo brasileño. Es decir, la presencia sanjuanina en el pre-olímpico estará garantizada.

En la premiación pos partido, los sanjuaninos Sánchez y Armoa Morel recibieron la Copa Gobierno de San Juan que estuvo en juego. Además, el mendocino y capitán Agustín Loser fue distinguido como el jugador más valioso del encuentro.