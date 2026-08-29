El cerro Mercedario, entre los elegidos para representar a Argentina en una convocatoria internacional

El cerro Mercedario , uno de los grandes símbolos naturales de San Juan, fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 de “Montañas de Fama Mundial” , una convocatoria impulsada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), con sede en China. La elección coloca a la cumbre sanjuanina frente a una posibilidad inédita de exposición internacional.

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El gigante ubicado en Calingasta superó una primera instancia que contó con 18 postulaciones provenientes de 10 provincias argentinas . Finalmente, fueron elegidos apenas cinco destinos para representar al país.

Dentro de la categoría Natural aparecen el Mercedario, de San Juan; el Aconcagua, de Mendoza; el Champaquí, de Córdoba; y el volcán Copahue, de Neuquén . A ellos se suma el Nevado de Famatina, de La Rioja, dentro de la categoría Cultural.

La selección no estuvo determinada únicamente por la imponencia o la altura de las montañas. Durante la evaluación se analizaron los recursos naturales y culturales, las estrategias de conservación, la infraestructura y los servicios turísticos, la sostenibilidad y el grado de participación de las comunidades e instituciones vinculadas a cada lugar .

El cerro Mercedario, en Calingasta, es una de las grandes referencias de la alta montaña sanjuanina.

Es allí donde el Mercedario presenta una combinación particular. Ubicado en la Cordillera de la Ramada , constituye una de las grandes cumbres de los Andes y es uno de los principales destinos sanjuaninos para expediciones de alta montaña.

Según información oficial de Turismo de San Juan, alcanza los 6.720 metros sobre el nivel del mar. Su ruta más conocida es la denominada Ruta Normal o de los Incas, aunque existen alternativas de mayor dificultad. Las expediciones parten desde Barreal y requieren varios días de aclimatación y ascenso.

Su historia también potencia la candidatura. Hay registros sobre la presencia de los incas en las alturas del Mercedario, mientras que la primera ascensión deportiva reconocida se produjo en 1934, encabezada por los polacos Wiktor Ostrowski y Adam Karpiski.

Qué puede significar el reconocimiento para San Juan

La convocatoria busca identificar destinos que puedan ser certificados como “World Famous Tourism Mountains” y potenciar su visibilidad en el mercado internacional del turismo de montaña.

La IMTA informó que el programa ya reconoció a 22 montañas alrededor del mundo, entre ellas destinos de enorme prestigio como Jungfrau, en Suiza; Annapurna, en Nepal; Huangshan y Changbai, en China. El plazo internacional para presentar las candidaturas de esta edición vence este 30 de agosto.

Para San Juan, avanzar en el proceso significaría colocar al Mercedario dentro de una plataforma internacional vinculada no solo al montañismo, sino también a la promoción turística, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades de montaña.

La selección argentina es apenas una etapa del proceso y no implica todavía que el Mercedario haya obtenido la certificación mundial. Sin embargo, haber quedado entre cinco propuestas luego de una evaluación nacional posiciona a la cumbre de Calingasta como uno de los destinos que Argentina eligió mostrar ante el mundo.

Las otras montañas argentinas que también fueron seleccionadas

Además del Mercedario, la representación argentina estará integrada por el Aconcagua, en Mendoza; el Champaquí, en Córdoba; el volcán Copahue, en Neuquén; y el Nevado de Famatina, en La Rioja. Los cuatro primeros fueron incluidos en la categoría Natural, mientras que Famatina quedó dentro de la categoría Cultural. En conjunto, las cinco candidaturas buscan mostrar la diversidad de los paisajes de montaña del país ante una convocatoria de alcance internacional.