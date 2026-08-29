Rescataron a un grupo de montañistas varados por la acumulación de nieve en alta montaña

Tras el temporal de nieve en la cordillera de Mendoza, operarios de Vialidad provincial habilitaron tres kilómetros del circuito de Vallecitos y lograron rescatar a un grupo de andinistas que había quedado aislado y sin acceso a sus vehículos.

Miembros de una escuela de andinistas quedaron atrapados debido al temporal en la zona cordillerana. Fueron hallados de manera imprevista por personal que realizaba tareas de despeje de rutas.

Un grupo de montañistas integrantes de una escuela de andinistas debió ser rescatado en las últimas horas en alta montaña, luego de quedar varados debido a la intensa acumulación de nieve y a las complicaciones climáticas que afectaron a la región cordillerana.

Cómo fue el operativo de asistencia en la zona cordillerana El procedimiento se desencadenó de forma fortuita cuando equipos de operarios se encontraban trabajando en el despeje y la apertura de caminos en el exigente trayecto hacia la alta montaña.