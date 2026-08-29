    • 29 de agosto de 2026 - 17:26

    Rescataron a un grupo de montañistas varados por la acumulación de nieve en alta montaña

    Tras el temporal de nieve en la cordillera de Mendoza, operarios de Vialidad provincial habilitaron tres kilómetros del circuito de Vallecitos y lograron rescatar a un grupo de andinistas que había quedado aislado y sin acceso a sus vehículos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miembros de una escuela de andinistas quedaron atrapados debido al temporal en la zona cordillerana. Fueron hallados de manera imprevista por personal que realizaba tareas de despeje de rutas.

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    Un grupo de montañistas integrantes de una escuela de andinistas debió ser rescatado en las últimas horas en alta montaña, luego de quedar varados debido a la intensa acumulación de nieve y a las complicaciones climáticas que afectaron a la región cordillerana.

    Cómo fue el operativo de asistencia en la zona cordillerana

    El procedimiento se desencadenó de forma fortuita cuando equipos de operarios se encontraban trabajando en el despeje y la apertura de caminos en el exigente trayecto hacia la alta montaña.

    En medio de las labores con maquinaria para liberar la traza principal, los trabajadores divisaron a los deportistas, quienes se encontraban imposibilitados de continuar el descenso por sus propios medios debido al temporal. Tras el hallazgo, se coordinaron las acciones de asistencia necesarias para poner a resguardo a los andinistas, quienes se encontraban en buenas condiciones generales pese a las horas de aislamiento.

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