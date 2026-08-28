Alerta por la tercera edad: la crisis golpea al 46% de los hogares con adultos mayores

La situación económica y social de la tercera edad atraviesa un momento crítico en la Argentina. Según el último informe "Vivir y envejecer en contextos de desigualdad", presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 46% de los hogares integrados por adultos mayores no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas diarias.

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El reporte expone una marcada brecha socioeconómica: en los sectores más vulnerables de la población, siete de cada diez familias con adultos mayores no logran afrontar los gastos de servicios básicos ni alimentación.

El ajuste presupuestario familiar impacta en la salud y la calidad de vida de los adultos mayores. El documento revela que el 35,2% de esta franja poblacional debió recortar gastos en atención médica, odontológica o suspender la compra de medicamentos prescritos por razones estrictamente económicas.

Aunque el 61,7% valora de forma positiva la atención médica recibida, solo el 49,7% evalúa favorablemente la cobertura o el acceso a los remedios, una cifra que cae drásticamente a medida que se desciende en los estratos socioeconómicos.

La red de contención estatal también muestra signos de retracción. En el sector de menores ingresos, donde el 71,1% padece insuficiencia económica, únicamente el 42,4% de los hogares percibe algún tipo de asistencia o programa social alimentario. A nivel general, la cobertura de contención social en familias con mayores retrocedió del 30,6% registrado durante la pandemia al 26,8% actual.

A la par de las privaciones económicas, la inseguridad alimentaria en adultos mayores alcanzó el 18,4%, duplicándose en los sectores en situación de indigencia o vulnerabilidad extrema, donde trepa al 40%.

Crece el malestar psicológico y la sintomatología depresiva

El impacto de la crisis no es solo material, sino también emocional. De acuerdo con las conclusiones coordinadas por la investigadora Solange Rodríguez Espínola, el 34% de los adultos mayores en Argentina presenta sintomatología ansiosa o depresiva de consideración.

En las familias multigeneracionales, la imposibilidad de sostener a las nuevas generaciones o la postergación de los gastos propios en pos del grupo familiar acentúa el sentimiento de frustración. En el estrato social más bajo, la mitad de los ancianos padece afecciones emocionales vinculadas a la incertidumbre y la pérdida de autonomía.

DATOS CLAVE DEL INFORME UCA