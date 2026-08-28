    • 28 de agosto de 2026 - 21:33

    Alerta por la tercera edad: la crisis golpea al 46% de los hogares con adultos mayores

    Un nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina advierte sobre el severo impacto económico en la tercera edad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La situación económica y social de la tercera edad atraviesa un momento crítico en la Argentina. Según el último informe "Vivir y envejecer en contextos de desigualdad", presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 46% de los hogares integrados por adultos mayores no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas diarias.

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    El reporte expone una marcada brecha socioeconómica: en los sectores más vulnerables de la población, siete de cada diez familias con adultos mayores no logran afrontar los gastos de servicios básicos ni alimentación.

    Cortes en salud: el 35% dejó de ir al médico o comprar medicamentos

    El ajuste presupuestario familiar impacta en la salud y la calidad de vida de los adultos mayores. El documento revela que el 35,2% de esta franja poblacional debió recortar gastos en atención médica, odontológica o suspender la compra de medicamentos prescritos por razones estrictamente económicas.

    Aunque el 61,7% valora de forma positiva la atención médica recibida, solo el 49,7% evalúa favorablemente la cobertura o el acceso a los remedios, una cifra que cae drásticamente a medida que se desciende en los estratos socioeconómicos.

    Desprotección social e inseguridad alimentaria

    La red de contención estatal también muestra signos de retracción. En el sector de menores ingresos, donde el 71,1% padece insuficiencia económica, únicamente el 42,4% de los hogares percibe algún tipo de asistencia o programa social alimentario. A nivel general, la cobertura de contención social en familias con mayores retrocedió del 30,6% registrado durante la pandemia al 26,8% actual.

    A la par de las privaciones económicas, la inseguridad alimentaria en adultos mayores alcanzó el 18,4%, duplicándose en los sectores en situación de indigencia o vulnerabilidad extrema, donde trepa al 40%.

    Crece el malestar psicológico y la sintomatología depresiva

    El impacto de la crisis no es solo material, sino también emocional. De acuerdo con las conclusiones coordinadas por la investigadora Solange Rodríguez Espínola, el 34% de los adultos mayores en Argentina presenta sintomatología ansiosa o depresiva de consideración.

    En las familias multigeneracionales, la imposibilidad de sostener a las nuevas generaciones o la postergación de los gastos propios en pos del grupo familiar acentúa el sentimiento de frustración. En el estrato social más bajo, la mitad de los ancianos padece afecciones emocionales vinculadas a la incertidumbre y la pérdida de autonomía.

    DATOS CLAVE DEL INFORME UCA

    • 46% de los hogares con adultos mayores no cubre sus gastos mensuales.
    • 35,2% recortó turnos médicos o dejó de comprar medicamentos.
    • 34% padece cuadros con síntomas de ansiedad o depresión.
    • 18,4% enfrenta inseguridad alimentaria (sube al 40% en sectores muy bajos).
    • Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina - UCA

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