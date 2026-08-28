Miguel Ángel Pichetto impulsa un "monotributo laboral" para pequeños empleadores de hasta cinco trabajadores

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto para crear un régimen simplificado destinado a comercios y pequeños emprendimientos.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para crear un régimen simplificado denominado "monotributo laboral". La iniciativa apunta específicamente a los pequeños empleadores, permitiéndoles registrar hasta cinco trabajadores en condiciones de formalidad mediante una estructura fiscal y de aportes unificada.

El objetivo central de la propuesta es reducir la alta tasa de informalidad laboral que afecta al sector comercial, de servicios y a los pequeños emprendimientos, aliviando el peso de las cargas sociales tradicionales que muchas veces impiden la registración formal de personal en pymes unipersonales o familiares.

Los puntos clave del proyecto Límite de personal: El esquema está diseñado para unidades productivas o comercios que tengan un plantel de hasta cinco empleados en relación de dependencia.

Unificación de aportes: Al igual que el monotributo fiscal, se busca agrupar en una sola cuota mensual el componente impositivo, previsional y las obras sociales, simplificando la burocracia contable.

Incentivo a la formalidad: La iniciativa pretende ofrecer un puente accesible para que pequeños comerciantes y prestadores de servicios puedan blanquear puestos de trabajo sin afrontar los costos fijos del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo tradicional.