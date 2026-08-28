Argentina celebrará por primera vez el Día de la Mujer Cervecera: cuándo será y por qué se eligió la fecha

La cerveza artesanal argentina sumará este año una fecha completamente nueva a su calendario. Por primera vez se celebrará el Día de la Mujer Cervecera , una iniciativa destinada a reconocer y visibilizar a quienes participan de la elaboración, investigación, capacitación, gestión y crecimiento de una industria que durante mucho tiempo estuvo asociada principalmente a los hombres.

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La primera edición tendrá lugar el sábado 5 de septiembre de 2026 y la intención de sus impulsoras es que, a partir de ahora, la celebración se realice cada primer sábado de septiembre . La propuesta nació de las organizaciones Colectiva de Cerveceras y Birreras de Argentina , con el acompañamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina.

No se trata solamente de sumar otra efeméride relacionada con una de las bebidas más populares del país. La iniciativa apunta a documentar el aporte histórico de las mujeres a la cerveza y mostrar el lugar que actualmente ocupan dentro de fábricas, laboratorios, bares, emprendimientos y proyectos independientes .

La fecha tiene un doble significado: uno de los homenajes está dirigido a Hildegarda de Bingen , abadesa, científica y naturalista alemana que vivió entre 1098 y 1179 y es considerada una figura fundamental dentro de la historia cervecera. Entre sus aportes se destaca haber documentado las propiedades del lúpulo y su utilización en la elaboración de cerveza , siglos antes de que su empleo se generalizara.

La celebración argentina recuerda además a María Fernández Preisegger, conocida como “La Galle” , docente, biotecnóloga y ambientalista oriunda de Daireaux que se convirtió en una referente del sector artesanal. Entre sus trabajos estuvo el desarrollo de una cerveza sin TACC , además de su participación en proyectos vinculados con la formación y la producción cervecera.

La elección busca así conectar dos momentos muy diferentes de una misma historia: una mujer que dejó registros fundamentales sobre uno de los ingredientes esenciales de la cerveza durante la Edad Media y una referente argentina contemporánea que contribuyó al crecimiento y la inclusión dentro del sector.

Una historia en la que las mujeres estuvieron desde el comienzo

Aunque la imagen moderna del maestro cervecero quedó durante años vinculada al universo masculino, las mujeres tuvieron participación en la producción de cerveza desde sus orígenes. La elaboración doméstica de la bebida estuvo históricamente relacionada con ellas en distintas civilizaciones antes de que la actividad comenzara a profesionalizarse y comercializarse a mayor escala.

La nueva fecha pretende recuperar parte de esa historia y, al mismo tiempo, poner el foco en el presente. Hoy hay mujeres desempeñándose como maestras cerveceras, sommeliers, científicas, productoras, emprendedoras, responsables de calidad y propietarias de establecimientos en diferentes puntos del país.

También existe un objetivo hacia adelante: incentivar la llegada de nuevas generaciones y aumentar la presencia femenina en puestos técnicos, productivos y de liderazgo dentro de la industria.

Cómo será la primera celebración

El estreno del Día de la Mujer Cervecera tendrá actividades en distintos establecimientos y espacios gastronómicos del país. La agenda incluirá cocciones colaborativas, degustaciones, catas, talleres, recorridos por fábricas y encuentros destinados a acercar al público al trabajo realizado por las mujeres del sector.

La jornada tendrá incluso su propia cerveza. Para acompañar el nacimiento de la celebración se elaboró de manera colaborativa una Grisette, un estilo de origen europeo caracterizado por ser liviano, refrescante, de alta carbonatación y con perfiles herbales y cítricos. Será distribuida en latas y barriles durante las actividades previstas.

La fecha aparece además en un momento de consolidación de la cerveza artesanal argentina. De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina citado por Noticias Argentinas, siete de cada diez establecimientos producen menos de 10.000 litros mensuales y el 74% funciona con siete personas o menos, una estructura dominada fundamentalmente por pequeños y medianos emprendimientos.

Así, el próximo 5 de septiembre no será solamente una jornada para levantar una copa. La primera celebración del Día de la Mujer Cervecera buscará recuperar una parte de la historia muchas veces poco visible y reconocer a quienes hoy participan activamente de una industria artesanal que continúa creciendo en Argentina.