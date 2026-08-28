Una minera surcoreana consiguió US$700 millones para avanzar con un millonario proyecto de litio en Argentina

Argentina sumó una nueva noticia vinculada al desarrollo del litio. BID Invest otorgará un financiamiento de hasta US$700 millones a POSCO Argentina para avanzar con la expansión del proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la zona compartida entre las provincias de Salta y Catamarca.

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El financiamiento está destinado a acompañar el desarrollo, la puesta en marcha y el incremento progresivo de la producción de las plantas que la compañía surcoreana tiene vinculadas al proyecto. La operación contempla un tramo de hasta US$250 millones aportado directamente por BID Invest y la posibilidad de movilizar otros US$450 millones de entidades financieras internacionales .

Una vez que alcance su plena capacidad operativa, Sal de Oro podría producir y exportar cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio . El proyecto incluye instalaciones destinadas a la producción de carbonato e hidróxido de litio, dos compuestos utilizados en la industria de baterías.

De acuerdo con las proyecciones difundidas sobre la iniciativa, el emprendimiento también permitiría generar alrededor de 620 empleos permanentes y abrir nuevas oportunidades para proveedores locales y regionales de bienes y servicios.

La segunda etapa de Sal de Oro fue incorporada además al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . En julio de este año, el Gobierno nacional había aprobado el ingreso de esta fase, que contempla una inversión de US$547 millones para ampliar la producción de carbonato de litio.

Un proyecto estratégico entre Salta y Catamarca

El emprendimiento se encuentra en el Salar del Hombre Muerto, uno de los principales polos de producción de litio del país. POSCO desarrolla allí su proyecto Sal de Oro, mientras que también cuenta con instalaciones vinculadas al procesamiento del mineral en Salta.

La compañía surcoreana viene incrementando su presencia en Argentina desde hace varios años. En 2023 anunció una inversión total de US$1.600 millones para avanzar con distintas etapas de producción de litio en Salta y Catamarca.

Con el nuevo financiamiento, el proyecto busca dar otro paso en la cadena de valor del mineral y aumentar la capacidad argentina para producir compuestos de litio con destino a la industria de baterías, en un mercado considerado estratégico para la transición energética.