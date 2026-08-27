Alerta de ANMAT: prohibieron productos de limpieza, lotes de un hierro inyectable y un medicamento

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de una serie de productos de limpieza domiciliaria, lotes específicos de un complejo de hierro inyectable y un medicamento esencial. Las medidas fueron adoptadas con el objetivo de resguardar la salud de los consumidores y pacientes ante posibles riesgos sanitarios.

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A través de la Disposición 6520/2026, el organismo regulador vetó la comercialización de diversos artículos de limpieza, cuidado de ropa e higiene ambiental elaborados por una firma que no contaba con las habilitaciones ni los registros correspondientes ante la autoridad sanitaria.

La medida alcanza a limpiadores líquidos, desodorantes de ambientes y lavandinas fabricados en establecimientos clandestinos o que carecen de trazabilidad, lo que imposibilita garantizar sus fórmulas, condiciones de esterilidad y seguridad para su manipulación en los hogares, la medida alcanza a los artículos de la marca Qualibest, tanto a los comercializados en locales como en plataformas de venta electrónica.

En la Disposición 5319/2026 la Anmat prohibió la venta de Yectafer / Hierro 5%, un hierro inyectable del Laboratorio Rontag S.A.. La prohibión alcanza a las presentaciones de 5 ampollas, lote 1-R0730, y de 10 ampollas, lote 2-R0730.

La decisión se tomó luego de detectarse anomalías durante controles de calidad de rutina que comprometían la estabilidad de las ampollas, representando un peligro potencial para la seguridad clínica de quienes debían recibir la medicación por vía intravenosa o intramuscular.

Medicamento fuera del mercado

Finalmente la Disposición 5322/2026 prohibió la venta del medicamento Hessico/ hidroxietilalmidón 6 g % solución inyectable, lote 29116, con vencimiento agosto de 2027, de la firma P. L. Rivero y Cia. S.A.. En este caso, la Anmat no solo prohibió su uso, comercialización y distribución, sino que además ordenó el recupero del producto del mercado e instruyó un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica.

Finalmente, el organismo de control inhabilitó la distribución de un lote de especialidades medicinales de uso general tras constatar desvíos en las condiciones de empaque y etiquetado secundario, lo cual impedía verificar la fecha de vencimiento real y el origen legítimo de los comprimidos.

Desde la ANMAT recordaron a la población y a los profesionales de la salud que, ante cualquier duda sobre la legalidad de productos médicos o domisanitarios, se pueden realizar las consultas correspondientes a través de los canales oficiales del organismo.