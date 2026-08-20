ANMAT prohibió un equipo de depilación láser por irregularidades y advirtió sobre posibles riesgos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser luego de detectar irregularidades en su ingreso y comercialización. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5172/2026.

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La disposición alcanza específicamente al ALMA LASERS SOPRANO ICE , identificado con el número de serie SN S12ICE2382 , un equipo fabricado en noviembre de 2018 y utilizado para tratamientos de depilación definitiva. El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por Sirex Médica S.A. , empresa que figura como la única importadora autorizada en Argentina de los equipos de la marca ALMA LASERS.

Según la denuncia, el dispositivo habría ingresado al país de manera irregular y posteriormente habría sido ubicado en un centro de medicina estética de Rosario, Santa Fe . A partir de esa información, inspectores de ANMAT realizaron un procedimiento en el establecimiento Modelarte Medicina Estética S.R.L.

Durante el operativo fueron encontrados otros tres equipos que tampoco contaban con autorización sanitaria y que ya estaban alcanzados por medidas de prohibición. Sin embargo, el Soprano ICE denunciado no estaba en el lugar al momento de la inspección.

El organismo explicó que no pudo determinar dónde se encuentra actualmente el equipo ni en qué condiciones podría estar siendo utilizado . Por ese motivo, decidió aplicar una medida preventiva y dio intervención a la Justicia para establecer su paradero y avanzar con la investigación.

El Soprano ICE es un producto médico de clase de riesgo III y utiliza una matriz de diodos que emite luz láser. La energía se transforma en calor y actúa sobre la melanina del vello para debilitar el folículo piloso.

La principal preocupación de ANMAT está relacionada con la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad del aparato. Su utilización en circunstancias desconocidas podría representar un riesgo tanto para las personas sometidas a los tratamientos como para los técnicos que manipulan el equipo, señaló el organismo.

Por esa razón, la prohibición rige en todo el territorio nacional mientras continúa la investigación para determinar cómo ingresó el dispositivo al país, dónde se encuentra actualmente y bajo qué condiciones pudo haber sido utilizado.