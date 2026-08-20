    • 20 de agosto de 2026 - 11:18

    ANMAT prohibió un equipo de depilación láser por irregularidades y advirtió sobre posibles riesgos

    La medida alcanza a un equipo Soprano ICE que habría ingresado al país de manera irregular. El organismo prohibió su uso, venta y distribución en todo el territorio nacional.

    ANMAT prohibió un equipo de depilación láser.

    ANMAT prohibió un equipo de depilación láser.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser luego de detectar irregularidades en su ingreso y comercialización. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5172/2026.

    Leé además

    La decisión de ANMAT se conoció este jueves a través del Boletín Oficial.

    ANMAT: clausuraron una droguería y prohibieron la distribución de sus productos en todo el país
    ANMAT prohibió el uso y la venta de un dermatoscopio que fue robado.

    ANMAT prohibió el uso y la venta de un dermatoscopio que fue robado

    Qué equipo quedó prohibido

    La disposición alcanza específicamente al ALMA LASERS SOPRANO ICE, identificado con el número de serie SN S12ICE2382, un equipo fabricado en noviembre de 2018 y utilizado para tratamientos de depilación definitiva. El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por Sirex Médica S.A., empresa que figura como la única importadora autorizada en Argentina de los equipos de la marca ALMA LASERS.

    Según la denuncia, el dispositivo habría ingresado al país de manera irregular y posteriormente habría sido ubicado en un centro de medicina estética de Rosario, Santa Fe. A partir de esa información, inspectores de ANMAT realizaron un procedimiento en el establecimiento Modelarte Medicina Estética S.R.L.

    Durante el operativo fueron encontrados otros tres equipos que tampoco contaban con autorización sanitaria y que ya estaban alcanzados por medidas de prohibición. Sin embargo, el Soprano ICE denunciado no estaba en el lugar al momento de la inspección.

    Por qué ANMAT decidió prohibirlo

    El organismo explicó que no pudo determinar dónde se encuentra actualmente el equipo ni en qué condiciones podría estar siendo utilizado. Por ese motivo, decidió aplicar una medida preventiva y dio intervención a la Justicia para establecer su paradero y avanzar con la investigación.

    El Soprano ICE es un producto médico de clase de riesgo III y utiliza una matriz de diodos que emite luz láser. La energía se transforma en calor y actúa sobre la melanina del vello para debilitar el folículo piloso.

    La principal preocupación de ANMAT está relacionada con la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad del aparato. Su utilización en circunstancias desconocidas podría representar un riesgo tanto para las personas sometidas a los tratamientos como para los técnicos que manipulan el equipo, señaló el organismo.

    Por esa razón, la prohibición rige en todo el territorio nacional mientras continúa la investigación para determinar cómo ingresó el dispositivo al país, dónde se encuentra actualmente y bajo qué condiciones pudo haber sido utilizado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan registró un caso confirmado de Mpox.

    Confirmaron un caso de viruela del mono en San Juan: qué se sabe y cuáles son los síntomas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    De izquierda a derecha: Noelia Reyes, autora principal del estudio, y Marcela Echavarría, jefa de la Unidad de Virología Cemic-Conicet, junto a las becarias doctorales Raquel Jara y Sofía Rosenzweig.

    Investigadores argentinos descubren un "misterioso" virus que puede prevenir complicaciones en trasplantes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Salud dio reconendaciones para prevenir una enfermedad que afecta especialmente a los chicos.

    Salud alertó por el síndrome urémico hemolítico y dio claves para prevenirlo en los chicos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El ejercicio que más protege al cerebro: qué actividad ayuda a reducir el riesgo de demencia

    El ejercicio que más protege al cerebro: qué actividad ayuda a reducir el riesgo de demencia

    Por Redacción Diario de Cuyo