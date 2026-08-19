    • 19 de agosto de 2026 - 21:23

    Investigadores argentinos descubren un "misterioso" virus que puede prevenir complicaciones en trasplantes

    Un equipo científico local del Hospital Universitario Cemic desarrolló un innovador modelo predictivo basado en el virus torque teno.

    De izquierda a derecha: Noelia Reyes, autora principal del estudio, y Marcela Echavarría, jefa de la Unidad de Virología Cemic-Conicet, junto a las becarias doctorales Raquel Jara y Sofía Rosenzweig.

    De izquierda a derecha: Noelia Reyes, autora principal del estudio, y Marcela Echavarría, jefa de la Unidad de Virología Cemic-Conicet, junto a las becarias doctorales Raquel Jara y Sofía Rosenzweig.

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    La ciencia argentina vuelve a posicionarse en la vanguardia de la medicina mundial. Un equipo de investigadores nacionales, pertenecientes al Hospital Universitario Cemic, desarrolló un innovador modelo clínico capaz de anticipar con precisión el riesgo de complicaciones, infecciones y rechazos en pacientes que se han sometido a un trasplante renal.

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    El hallazgo, liderado por talento cien por ciento local, gira en torno al virus torque teno (TTV), un agente infeccioso considerado históricamente "misterioso" y asintomático, pero cuya presencia en el organismo humano se convirtió ahora en una brújula fundamental para medir el estado del sistema inmunológico.

    El sello argentino detrás de la investigación

    El logro destaca el alto nivel de los profesionales del país, quienes lograron descifrar cómo utilizar este virus —presente en más del 80% de la población general— para resolver uno de los problemas más complejos de la post-cirugía: hallar el equilibrio justo en la medicación inmunosupresora.

    Innovación local: El equipo argentino comprobó que medir la carga viral del TTV en sangre permite a los médicos saber si las defensas del paciente están demasiado bajas (exponiéndolo a infecciones graves) o muy altas (con riesgo de rechazar el órgano).

    Resultados concretos: El estudio demostró que el 81,2% de los pacientes ya portaba el virus antes de la intervención, elevándose al 97,6% a los tres meses, estableciendo un parámetro biológico inédito y confiable.

    Hacia un control rutinario en la medicina moderna

    Gracias al trabajo de estos especialistas nacionales, la determinación del virus torque teno podría incorporarse próximamente a los análisis clínicos de rutina en los centros de salud de todo el país. De esta manera, la medicina argentina aporta una herramienta clave para optimizar la calidad de vida de los receptores de órganos y marcar un antes y un después en los protocolos de trasplantes.

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