Investigadores argentinos descubren un "misterioso" virus que puede prevenir complicaciones en trasplantes

De izquierda a derecha: Noelia Reyes, autora principal del estudio, y Marcela Echavarría, jefa de la Unidad de Virología Cemic-Conicet, junto a las becarias doctorales Raquel Jara y Sofía Rosenzweig.

La ciencia argentina vuelve a posicionarse en la vanguardia de la medicina mundial. Un equipo de investigadores nacionales, pertenecientes al Hospital Universitario Cemic, desarrolló un innovador modelo clínico capaz de anticipar con precisión el riesgo de complicaciones, infecciones y rechazos en pacientes que se han sometido a un trasplante renal.

El hallazgo, liderado por talento cien por ciento local, gira en torno al virus torque teno (TTV), un agente infeccioso considerado históricamente "misterioso" y asintomático, pero cuya presencia en el organismo humano se convirtió ahora en una brújula fundamental para medir el estado del sistema inmunológico.

El sello argentino detrás de la investigación El logro destaca el alto nivel de los profesionales del país, quienes lograron descifrar cómo utilizar este virus —presente en más del 80% de la población general— para resolver uno de los problemas más complejos de la post-cirugía: hallar el equilibrio justo en la medicación inmunosupresora.

Innovación local: El equipo argentino comprobó que medir la carga viral del TTV en sangre permite a los médicos saber si las defensas del paciente están demasiado bajas (exponiéndolo a infecciones graves) o muy altas (con riesgo de rechazar el órgano).

Resultados concretos: El estudio demostró que el 81,2% de los pacientes ya portaba el virus antes de la intervención, elevándose al 97,6% a los tres meses, estableciendo un parámetro biológico inédito y confiable.