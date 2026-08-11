Inteligencia artificial en el país: cuál es la herramienta más usada por los argentinos

El ecosistema digital y tecnológico atraviesa un momento de expansión vertiginosa. De acuerdo con un reciente relevamiento elaborado por la consultora Comscore, el uso de asistentes de inteligencia artificial en computadoras de escritorio experimentó un crecimiento del 50% en la Argentina durante los últimos meses, reflejando una adopción cada vez más masiva en las tareas cotidianas, laborales y de estudio.

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Si bien el dominio de las plataformas pioneras se mantiene firme, el mapa de preferencias comienza a diversificarse de la mano de competidores que registran saltos monumentales en su base de usuarios locales.

En la cima del podio se posiciona ChatGPT (desarrollado por OpenAI), consolidándose como la plataforma de inteligencia artificial más elegida por los usuarios argentinos. Con una penetración estimada en el segmento de escritorio que ronda el 29%, la herramienta acumuló unos 7,7 millones de visitantes únicos en el periodo evaluado.

Sin embargo, el dato llamativo del informe radica en la velocidad con la que otras alternativas tecnológicas están acortando distancias, amenazando con poner en jaque la hegemonía del líder indiscutido.

El avance de Gemini : La apuesta de Google se ubica en el segundo lugar del ranking con 4 millones de visitantes únicos, lo que representa un salto intersemestral del 133%. Los especialistas atribuyen este crecimiento exponencial a su profunda integración dentro del ecosistema digital de la compañía, facilitando el acceso directo a millones de usuarios.

El fenómeno Claude: Por su parte, la herramienta desarrollada por Anthropic experimentó la variación más impresionante del mercado local al dispararse un 990%, alcanzando a unos 818.000 visitantes únicos. Aunque parte desde una base menor, su adopción refleja que los consumidores argentinos están dispuestos a explorar alternativas más allá de los nombres tradicionales.

El mapa general: diversificación y bajas puntuales

El informe también destaca comportamientos dispares en el resto del mercado. Mientras herramientas enfocadas en la productividad como Microsoft Copilot registraron una retracción del 19% en su base de usuarios de escritorio (ubicándose en torno a los 1,5 millones), otras alternativas de nicho o con enfoques específicos mostraron signos claros de vitalidad.

Plataformas como Meta AI, Perplexity, DeepSeek y Grok exhiben números en constante ascenso, evidenciando que la sociedad argentina no se limita a una única opción, sino que diversifica el uso de la inteligencia artificial según sus necesidades informativas, creativas o laborales. Este nuevo escenario competitivo anticipa una puja tecnológica donde la comodidad del usuario y la integración con las herramientas diarias definirán el liderazgo del futuro cercano.