    • 10 de agosto de 2026 - 21:42

    Del Tamagotchi a la Inteligencia Artificial: así es Sweekar, la primera mascota virtual que crece físicamente

    Lejos de las tradicionales pantallas planas de los años 90, la tecnología actual da un salto generacional con un dispositivo de bolsillo inteligente capaz de modificar su tamaño real, conversar con su dueño y desarrollar una personalidad única.

    Una empresa china lanzó Sweeker, una mascota virtual con inteligencia artificial.

    Una empresa china lanzó Sweeker, una mascota virtual con inteligencia artificial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atrás quedaron los clásicos llaveros digitales de pantalla pixelada que marcaron a una generación entera. La evolución de las mascotas virtuales dio un giro radical con la llegada de Sweekar, un innovador dispositivo desarrollado por la industria tecnológica que combina la robótica tangible con el aprendizaje continuo de la inteligencia artificial.

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    Este nuevo compañero de bolsillo no solo simula necesidades básicas de cuidado, sino que tiene la capacidad física de crecer y adaptar su comportamiento a medida que interactúa con su usuario.

    Cómo funciona el dispositivo que cambia de tamaño

    Con un peso de apenas 89 gramos, el aparato está diseñado para ser transportado cómodamente en cualquier bolso o bolsillo. Su aspecto inicial simula un pequeño huevo de 6,1 centímetros que, mediante un sofisticado motor interno, puede expandirse gradualmente hasta alcanzar los 7,1 centímetros en su etapa adulta, atravesando previamente fases de infancia y adolescencia.

    Además de su movilidad estructural, el equipo emite una suave vibración, genera una sensación térmica similar al calor corporal e incorpora sonidos que emulan una respiración apacible, dotándolo de un realismo sin precedentes en el mercado de la electrónica recreativa.

    Inteligencia artificial, memoria y personalidades adaptativas

    Impulsado por modelos avanzados de lenguaje, este compañero virtual no se limita a recibir alimento o higiene a través de una aplicación complementaria:

    Conversación y memoria: Es capaz de recordar datos del usuario, retener su propio apodo y mantener diálogos fluidos a largo plazo.

    Personalidad propia: Basándose en perfiles de comportamiento similares al sistema de tipificación psicológica, la criatura adopta rasgos particulares —pudiendo volverse más extrovertida, introvertida, curiosa o juguetona— según el trato y la crianza que reciba de su dueño.

    Interacción social: Gracias a la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), el dispositivo detecta automáticamente si hay otros ejemplares cercanos para que las mascotas virtuales puedan "conocerse" y entablar vínculos.

    Una vez que el dispositivo alcanza su etapa adulta, el sistema habilita funciones avanzadas donde la mascota puede emprender "viajes" dentro de su entorno virtual, realizando actividades de las cuales regresa con postales u objetos digitales, marcando una evolución definitiva respecto a los pioneros juegos de simulación del siglo pasado.

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