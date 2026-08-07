    • 7 de agosto de 2026 - 21:51

    De residuo contaminante a recurso sustentable: Estudiantes transforman aceite usado en jabón biodegradable

    En tiempos donde el cuidado ambiental y la economía circular se convirtieron en prioridades globales, las aulas y los laboratorios vuelven a demostrar que las grandes soluciones pueden nacer de iniciativas locales.

    Estudiantes de Ingeniería Química de la FES Zaragoza de la UNAM.

    Estudiantes de Ingeniería Química de la FES Zaragoza de la UNAM.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de estudiantes de Ingeniería Química de la FES Zaragoza de la UNAM convirtió un problema urbano en proyecto: bautizaron a su producto Es-Pumita y lo elaboran con aceite de cocina usado

    Leé además

    rumbo a neuquen: jovenes de caucete recibieron kits de robotica y pelean un lugar en el certamen nacional

    Rumbo a Neuquén: jóvenes de Caucete recibieron kits de robótica y pelean un lugar en el certamen nacional
    con un golazo del ruso ascacibar, boca juniors vencio a estudiantes y sumo su primera victoria en el clausura

    Con un golazo del Ruso Ascacíbar, Boca Juniors venció a Estudiantes y sumó su primera victoria en el Clausura

    La iniciativa no solo pone el foco en el ingenio juvenil, sino también en la urgencia de dar una correcta disposición a uno de los desechos domésticos y comerciales más silenciosos y dañinos para el ecosistema.

    El peligro invisible del aceite en el agua

    El problema detrás del aceite comestible descartado de forma incorrecta es alarmante. Se estima que con tan solo un litro de aceite arrojado por el desagüe o el fregadero se pueden contaminar hasta miles de litros de agua, además de generar graves obstrucciones en las redes de alcantarillado, entorpecer el funcionamiento de las plantas de tratamiento y provocar anegamientos.

    Al desecharse por las vías habituales, el fluido crea una película impermeable que afecta la oxigenación de los cursos de agua y destruye la flora y fauna acuática.

    Para combatir esta problemática, los jóvenes implementaron un circuito de recolección en centros educativos y polos gastronómicos, recuperando decenas de litros de residuos semanales que de otro modo habrían terminado en el sistema cloacal.

    El proceso de purificación: Antes de su reutilización, el aceite recolectado pasa por rigurosas etapas de filtrado y limpieza para eliminar impurezas, restos sólidos, humedad y olores indeseados.

    La saponificación: Mediante una reacción química controlada, el aceite se combina con agentes alcalinos para dar origen a sales de ácidos grasos. El resultado es un producto de alta biodegradabilidad que reemplaza con ventajas ecológicas a los detergentes e insumos de limpieza tradicionales.

    "El proyecto demuestra cómo un residuo cotidiano puede transformarse en un artículo de utilidad masiva, fomentando la educación ambiental y el compromiso ciudadano con una sustentabilidad real", destacan los impulsores de la iniciativa.

    Un impacto que trasciende el aula

    Más allá del logro químico y técnico, este tipo de proyectos consolida un modelo de triple impacto:

    • Ambiental: Evita que agentes contaminantes lleguen a ríos y napas subterráneas.
    • Social: Involucra a la comunidad y promueve la concientización sobre el consumo responsable.
    • Económico: Ofrece una salida productiva a un pasivo ambiental, convirtiéndolo en un artículo de uso cotidiano.

    Con experiencias de este tipo replicándose, queda demostrado que el ingenio y la acción colectiva son herramientas fundamentales para transformar residuos en recursos y proteger el medio ambiente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Boca.

    Boca enfrentará a Estudiantes en el estadio de Huracán en busca de su primer triunfo en el Clausura

    El nombre que comienza a llamar la atención en Argentina: enterate cuál es.

    El nombre árabe que es furor en Argentina y es considerado "el más lindo del mundo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con entrada gratuita y mas de 80 expositores, llega una nueva edicion del campeonato argentino del alfajor

    Con entrada gratuita y más de 80 expositores, llega una nueva edición del Campeonato Argentino del Alfajor

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tiene 119 anos y desafia la logica de la longevidad con un desayuno tradicional

    Tiene 119 años y desafía la lógica de la longevidad con un desayuno tradicional

    Por Redacción Diario de Cuyo