Los 5 errores comunes al usar la freidora de aire que dañan el electrodoméstico y arruinan tus comidas

La freidora de aire o Air Fryer se convirtió en un electrodoméstico indispensable en los hogares gracias a su rapidez, versatilidad y la promesa de cocinar con menos grasa. Sin embargo, el uso diario y ciertos hábitos incorrectos pueden deteriorar tanto el aparato como el resultado final de las preparaciones.

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A continuación, conocé cuáles son los cinco errores más frecuentes al utilizarla y cómo evitarlos para alargar su vida útil.

Uno de los errores más perjudiciales ocurre a la hora de limpiar o manipular la comida. El uso de espátulas de metal, tenedores o estropajos y esponjas de acero raya y destruye el recubrimiento antiadherente de la cesta.

La solución: Utiliza siempre utensilios de madera, silicona o plástico resistente al calor, y lava las piezas removibles únicamente con la parte blanda de la esponja y detergente neutro.

Para ganar tiempo, es habitual intentar cocinar grandes porciones en una sola tanda. Sin embargo, llenar de más la cesta bloquea la circulación del aire caliente, lo que genera cocciones muy desparejas (comida cruda por dentro y seca por fuera) y exige de más los componentes internos del aparato.

La solución: Respeta siempre el límite máximo indicado por el fabricante y, si es necesario, cocina en dos tandas. El resultado valdrá la pena.

3. No limpiar la freidora después de cada uso

Acumular grasa, migas o restos de comida de un día para el otro no solo genera humo y malos olores al encenderla de nuevo, sino que también contamina el sabor de tus próximas preparaciones y obstruye los conductos de ventilación.

La solución: Realiza una limpieza básica de la cesta y el recipiente interno tras cada utilización una vez que el artefacto se haya enfriado por completo.

4. Elegir moldes o recipientes inadecuados

Colocar fuentes de vidrio templado común, plásticos no aptos o materiales que no soportan altas temperaturas puede provocar deformaciones, roturas o la transferencia de sustancias tóxicas a los alimentos.

La solución: Emplea únicamente moldes de silicona certificados para horno, recipientes aptos o papel aluminio perforado diseñado para mantener el flujo de aire correcto.

5. Guardarla húmeda o de forma incorrecta

Un almacenamiento deficiente puede arruinar el sistema eléctrico. Guardar la freidora sin secar bien sus piezas fomenta la proliferación de bacterias y moho, mientras que dejarla enchufada o fuera de su protección en ambientes húmedos deteriora sus circuitos internos.

La solución: Asegúrate de que cada componente esté completamente seco antes de armarla y, si no vas a usarla por un tiempo prolongado, guárdala en un lugar fresco, seco y preferentemente protegido.