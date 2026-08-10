    • 10 de agosto de 2026 - 19:20

    Los 5 errores comunes al usar la freidora de aire que dañan el electrodoméstico y arruinan tus comidas

    La falta de limpieza tras cada uso y el uso de utensilios inapropiados figuran entre las faltas más comunes que pueden dañar tu freidora de aire.

    Sobrecargar el cesto impide la circulación del aire, provoca cocciones desiguales y puede forzar los componentes internos del aparato.

    Sobrecargar el cesto impide la circulación del aire, provoca cocciones desiguales y puede forzar los componentes internos del aparato.

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    La freidora de aire o Air Fryer se convirtió en un electrodoméstico indispensable en los hogares gracias a su rapidez, versatilidad y la promesa de cocinar con menos grasa. Sin embargo, el uso diario y ciertos hábitos incorrectos pueden deteriorar tanto el aparato como el resultado final de las preparaciones.

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    A continuación, conocé cuáles son los cinco errores más frecuentes al utilizarla y cómo evitarlos para alargar su vida útil.

    1. Usar utensilios metálicos o esponjas abrasivas

    Uno de los errores más perjudiciales ocurre a la hora de limpiar o manipular la comida. El uso de espátulas de metal, tenedores o estropajos y esponjas de acero raya y destruye el recubrimiento antiadherente de la cesta.

    La solución: Utiliza siempre utensilios de madera, silicona o plástico resistente al calor, y lava las piezas removibles únicamente con la parte blanda de la esponja y detergente neutro.

    2. Sobrecargar la cesta del electrodoméstico

    Para ganar tiempo, es habitual intentar cocinar grandes porciones en una sola tanda. Sin embargo, llenar de más la cesta bloquea la circulación del aire caliente, lo que genera cocciones muy desparejas (comida cruda por dentro y seca por fuera) y exige de más los componentes internos del aparato.

    La solución: Respeta siempre el límite máximo indicado por el fabricante y, si es necesario, cocina en dos tandas. El resultado valdrá la pena.

    3. No limpiar la freidora después de cada uso

    Acumular grasa, migas o restos de comida de un día para el otro no solo genera humo y malos olores al encenderla de nuevo, sino que también contamina el sabor de tus próximas preparaciones y obstruye los conductos de ventilación.

    La solución: Realiza una limpieza básica de la cesta y el recipiente interno tras cada utilización una vez que el artefacto se haya enfriado por completo.

    4. Elegir moldes o recipientes inadecuados

    Colocar fuentes de vidrio templado común, plásticos no aptos o materiales que no soportan altas temperaturas puede provocar deformaciones, roturas o la transferencia de sustancias tóxicas a los alimentos.

    La solución: Emplea únicamente moldes de silicona certificados para horno, recipientes aptos o papel aluminio perforado diseñado para mantener el flujo de aire correcto.

    5. Guardarla húmeda o de forma incorrecta

    Un almacenamiento deficiente puede arruinar el sistema eléctrico. Guardar la freidora sin secar bien sus piezas fomenta la proliferación de bacterias y moho, mientras que dejarla enchufada o fuera de su protección en ambientes húmedos deteriora sus circuitos internos.

    La solución: Asegúrate de que cada componente esté completamente seco antes de armarla y, si no vas a usarla por un tiempo prolongado, guárdala en un lugar fresco, seco y preferentemente protegido.

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