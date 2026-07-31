El error que hace gastar más al aire acondicionado y no enfría la casa más rápido

Cuando el calor aprieta, muchas personas encienden el aire acondicionado y colocan inmediatamente la temperatura en 18 grados con la expectativa de enfriar la habitación más rápido. Sin embargo, esa práctica no aumenta la potencia del equipo: simplemente hace que el compresor continúe funcionando hasta intentar alcanzar un valor demasiado bajo.

Claude hackeó tres organizaciones durante una prueba y encendió la alarma por el control de la IA

Para conseguir un ambiente fresco sin disparar el consumo eléctrico, la recomendación es seleccionar una temperatura confortable, reducir el ingreso de calor y mantener el aparato en buenas condiciones. ENERGY STAR aconseja configurar el termostato en el nivel más alto que resulte cómodo y toma como referencia los 25,5 grados , aproximadamente.

Antes de culpar al equipo por no rendir, conviene revisar el control remoto. Estos ajustes pueden marcar una diferencia:

Poner el aire en 18 grados no hace que expulse aire más frío ni que trabaje a una velocidad superior . El equipo seguirá funcionando hasta aproximarse a esa temperatura, algo que puede elevar el consumo y mantener el compresor activo durante más tiempo.

La eficiencia no depende únicamente del control remoto. El estado de la habitación y el mantenimiento también influyen:

Cerrar puertas y ventanas para evitar que ingrese aire caliente.

para evitar que ingrese aire caliente. Bajar persianas o cortinas durante las horas de mayor radiación solar.

durante las horas de mayor radiación solar. Usar un ventilador a baja velocidad para distribuir el aire frío en espacios amplios.

para distribuir el aire frío en espacios amplios. Evitar colocar televisores o lámparas cerca del termostato , porque el calor que generan puede hacer que el equipo funcione durante más tiempo.

, porque el calor que generan puede hacer que el equipo funcione durante más tiempo. Revisar los filtros todos los meses durante las épocas de uso intensivo y limpiarlos cuando estén sucios.

durante las épocas de uso intensivo y limpiarlos cuando estén sucios. Realizar un mantenimiento profesional periódico, especialmente si el aparato enfría poco, hace ruidos extraños o pierde agua.

Un filtro sucio reduce el flujo de aire y obliga al sistema a esforzarse más. ENERGY STAR recomienda revisarlo mensualmente durante los períodos de mayor uso y advierte que la acumulación de suciedad puede elevar el gasto energético y acortar la vida útil del equipo.

También importa que el aire acondicionado tenga una capacidad adecuada para el tamaño del ambiente. Un aparato demasiado pequeño funcionará continuamente sin alcanzar la temperatura deseada, mientras que uno sobredimensionado puede enfriar rápido, pero controlar peor la humedad.

La clave, entonces, no está en llevar el control remoto al mínimo. Una temperatura razonable, el modo correcto y un equipo limpio pueden ofrecer mayor confort con un consumo más controlado.