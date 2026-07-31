    • 31 de julio de 2026 - 16:30

    El error que hace gastar más al aire acondicionado y no enfría la casa más rápido

    Configurar el equipo en 18 grados no acelera el enfriamiento: solo lo obliga a trabajar durante más tiempo. La temperatura, el modo del control remoto y la limpieza de los filtros son claves para reducir el consumo.

    Cuál es la forma correcta de configurar tu aire acondicionado para ahorrar energía

    Cuál es la forma correcta de configurar tu aire acondicionado para ahorrar energía

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuando el calor aprieta, muchas personas encienden el aire acondicionado y colocan inmediatamente la temperatura en 18 grados con la expectativa de enfriar la habitación más rápido. Sin embargo, esa práctica no aumenta la potencia del equipo: simplemente hace que el compresor continúe funcionando hasta intentar alcanzar un valor demasiado bajo.

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    Para conseguir un ambiente fresco sin disparar el consumo eléctrico, la recomendación es seleccionar una temperatura confortable, reducir el ingreso de calor y mantener el aparato en buenas condiciones. ENERGY STAR aconseja configurar el termostato en el nivel más alto que resulte cómodo y toma como referencia los 25,5 grados, aproximadamente.

    La configuración ideal para enfriar sin gastar de más

    Antes de culpar al equipo por no rendir, conviene revisar el control remoto. Estos ajustes pueden marcar una diferencia:

    • Temperatura entre 24 y 26 grados: es un rango suficiente para refrescar el ambiente sin exigir innecesariamente al compresor.
    • Modo COOL: se identifica habitualmente con el símbolo de un copo de nieve. El modo FAN solo mueve el aire y el modo DRY está pensado principalmente para reducir la humedad.
    • Ventilador en AUTO: permite que el aparato adapte automáticamente la velocidad según la temperatura detectada.
    • Aletas dirigidas hacia arriba: el aire frío tiende a descender, por lo que esta orientación favorece una distribución más uniforme en la habitación.
    • TURBO solo al comienzo: puede utilizarse durante los primeros 10 o 15 minutos cuando el ambiente está muy caliente. Después, conviene regresar al funcionamiento normal.
    • Evitar encenderlo y apagarlo cada pocos minutos: lo recomendable es permitir que el termostato regule el funcionamiento. En los modelos inverter, el compresor puede reducir su velocidad cuando alcanza la temperatura elegida.

    Poner el aire en 18 grados no hace que expulse aire más frío ni que trabaje a una velocidad superior. El equipo seguirá funcionando hasta aproximarse a esa temperatura, algo que puede elevar el consumo y mantener el compresor activo durante más tiempo.

    Los pequeños cambios que ayudan a bajar la factura

    La eficiencia no depende únicamente del control remoto. El estado de la habitación y el mantenimiento también influyen:

    • Cerrar puertas y ventanas para evitar que ingrese aire caliente.
    • Bajar persianas o cortinas durante las horas de mayor radiación solar.
    • Usar un ventilador a baja velocidad para distribuir el aire frío en espacios amplios.
    • Evitar colocar televisores o lámparas cerca del termostato, porque el calor que generan puede hacer que el equipo funcione durante más tiempo.
    • Revisar los filtros todos los meses durante las épocas de uso intensivo y limpiarlos cuando estén sucios.
    • Realizar un mantenimiento profesional periódico, especialmente si el aparato enfría poco, hace ruidos extraños o pierde agua.

    Un filtro sucio reduce el flujo de aire y obliga al sistema a esforzarse más. ENERGY STAR recomienda revisarlo mensualmente durante los períodos de mayor uso y advierte que la acumulación de suciedad puede elevar el gasto energético y acortar la vida útil del equipo.

    También importa que el aire acondicionado tenga una capacidad adecuada para el tamaño del ambiente. Un aparato demasiado pequeño funcionará continuamente sin alcanzar la temperatura deseada, mientras que uno sobredimensionado puede enfriar rápido, pero controlar peor la humedad.

    La clave, entonces, no está en llevar el control remoto al mínimo. Una temperatura razonable, el modo correcto y un equipo limpio pueden ofrecer mayor confort con un consumo más controlado.

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