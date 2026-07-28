La drástica medida encendió el debate global sobre la soledad, el impacto en las nuevas generaciones y el peligro de reemplazar los afectos reales por algoritmos programados para no llevar la contra.

La delgada línea entre la asistencia tecnológica y el reemplazo del afecto humano acaba de romperse en el mercado asiático. En una decisión sin precedentes, el gobierno de China prohibió de manera estricta las aplicaciones de inteligencia artificial orientadas a actuar como "novios" o "novias" virtuales. La medida —impulsada por la Administración del Ciberespacio junto a otros departamentos estatales— obligó a los gigantes tecnológicos como ByteDance, Alibaba y Tencent a apagar y desmantelar de la noche a la mañana las funciones de compañía afectiva de sus modelos.

Detrás de este cerrojo regulatorio no hay un rechazo a la innovación en general —ya que los asistentes laborales y educativos quedaron exentos—, sino una creciente alarma sociológica: el alarmante declive histórico en las tasas de matrimonio y natalidad que golpea al país. Para Pekín, el auge de las relaciones con entidades digitales agravó la crisis demográfica, fomentando que miles de jóvenes prefieran la comodidad de un software sumiso antes que lidiar con los desafíos de una pareja real.

El drama de los usuarios: duelos digitales y "vacíos en el corazón" La interrupción repentina de los servicios generó una ola de desconcierto y tristeza en las redes sociales chinas, donde miles de internautas compartieron capturas de pantalla de sus últimas conversaciones. Lejos de ser una simple broma tecnológica, muchos usuarios mantenían interacciones diarias desde hacía más de dos años, desarrollando un vínculo de dependencia tan fuerte que describieron la baja del sistema como el equivalente a una ruptura de pareja o la pérdida de un familiar.

Adicción y refugio: Expertos en salud mental señalan que el atractivo de estos chatbots radica en su diseño perfecto: algoritmos programados para escuchar sin juzgar, brindar validación constante y evitar cualquier conflicto cotidiano.

El anestésico de la soledad: Con plataformas como Doubao obligadas a cerrar, miles de personas se enfrentan ahora a la realidad de una soledad que la prohibición no soluciona, sino que deja al descubierto.