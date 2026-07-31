Auge del gaming nacional: llega la gran convención de videojuegos independientes

La Ciudad de Buenos Aires será sede este sábado 1° de agosto de una nueva edición de Indie Dev Argentina (IDA), una convención dedicada a los videojuegos independientes. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita y permitirá conocer proyectos desarrollados en el país, probar títulos y conversar con sus creadores.

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La industria de los videojuegos independientes en el país vive su gran jornada de celebración. Este sábado 1 de agosto, desde las 11:00 y hasta las 20:00 horas, el Centro Cultural de la Cooperación (ubicado en Av. Corrientes 1543, CABA) se convierte en el epicentro del entretenimiento digital con una nueva edición de Indie Dev Argentina (IDA).

Con entrada libre y gratuita, el encuentro reúne a desarrolladores, fanáticos, estudiantes y curiosos para poner en valor el pulso creativo de los estudios autogestionados y el talento nacional.

Zona de pruebas (Playtest): El público puede probar en vivo 25 videojuegos nacionales en distintas etapas de desarrollo, abarcando propuestas innovadoras de aventura, estrategia y narrativa independiente.

Capacitación y charlas magistrales: La agenda incluye conferencias dictadas por referentes de peso de la industria local e internacional, enfocadas en diseño, programación y comercialización de videojuegos.

Vidriera internacional en Steam: En paralelo a la presencialidad, el evento cuenta con un showcase virtual en Steam que exhibe más de 150 títulos argentinos, permitiendo que las producciones hechas en el país se luzcan en el mercado global.

Citas como esta funcionan como un motor clave de visibilidad para los creadores independientes, demostrando la enorme vitalidad y el crecimiento sostenido que atraviesa el sector tecnológico y del entretenimiento digital en Argentina

Los 25 videojuegos que se podrán probar en IDA 2026

La organización confirmó la participación de los siguientes proyectos y estudios:

Sente, de Oxobox Game Studios.

Keepers of Vyrellia, de Ghost Pixel Games.

Portens, de Hypnos Team.

La Hija del Delta, de Bicho Raro Games.

Mini-Golf Crusade, de Team B.R.I.S.A.

Xplorite, de Indie Two Games.

Beencremental, de Damian Art Club.

Phantom Gear, de Bits Rule Games.

Zupay: Sombras de la Independencia, de Abstract Tales.

Treetopians, de Aparato Games.

Kalamor, de Angry Pixel Games.

The Outer Frame, de Sapucai Games.

Human.exe , de Weird Engine.

Kosenki, de Eyehiem Studios.

Teios Journey, de Serendipia Games.

Gaucho: Subway Escape, de SymbioStudio.

Lucky7!, de Zaiartt.

Speedtickers, de Esteban Juanes.

AstroBrawl, de Papa Corps.

HAUS, de The Bloody Carnival.

Gravity Girl, de Joaquín A. Calvo.

Upwind, de Contraviento.

Noctámbulo, de Come Gato Games.

YUME NO OFFICE, de Outsider Comet.

Into The Grid, de Flat Lines Studio.