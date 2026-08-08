    • 8 de agosto de 2026 - 18:12

    Truco infalible: cómo vaciar la "papelera" oculta de WhatsApp para liberar espacio y acelerar el celular

    El almacenamiento saturado es uno de los dolores de cabeza más frecuentes para los usuarios de teléfonos.

    WhatsApp tiene, en Almacenamiento y datos, una sección tipo “papelera” donde se juntan los archivos más pesados.

    WhatsApp tiene, en Almacenamiento y datos, una sección tipo “papelera” donde se juntan los archivos más pesados.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aunque la plataforma de mensajería de Meta no cuenta con un botón tradicional de "papelera" como el de la galería de fotos, esconde un administrador de almacenamiento interno que cumple exactamente la misma función.

    Leé además

    Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños

    Oficial: condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños
    Spotify sumó un modo Running en la app para smartphones que facilita a los usuarios escuchar música mientras salen a correr

    Spotify lanza un modo para runners, con música adaptada al tempo y a las fases del entrenamiento

    El paso a paso para vaciar la papelera de WhatsApp

    Para localizar este apartado y deshacerte de los archivos pesados que ralentizan tu dispositivo, solo debés seguir estos simples pasos tanto en Android como en iPhone:

    • Abrir la aplicación de WhatsApp en el celular.

    • Ir a Ajustes (o Configuración).

    • Seleccionar el apartado Almacenamiento y datos.

    • Ingresar a Administración de almacenamiento.

    • Dirigirse a la sección inferior de "Revisa y elimina elementos" (donde figuran los archivos de más de 5 MB o los contenidos reenviados muchas veces).

    • Pulsar la opción Seleccionar, elegir los archivos innecesarios y tocar el ícono de la papelera para borrarlos de forma definitiva.

    Por qué es clave limpiar este espacio con frecuencia

    Los especialistas en tecnología advierten que mantener el almacenamiento al límite no solo afecta el espacio disponible, sino que impacta directamente en el rendimiento general del teléfono:

    • Fluidez del sistema: El sistema operativo del celular utiliza una porción de la memoria interna para ejecutar tareas secundarias, abrir aplicaciones en segundo plano y generar archivos temporales o caché. Si el almacenamiento está lleno, el equipo se vuelve lento y propenso a cierres forzosos.

    • Actualizaciones exitosas: Las descargas de parches de seguridad y nuevas versiones de software requieren un margen de espacio libre para descomprimirse; de lo contrario, suelen fallar.

    • Evitar archivos duplicados: Gran parte del peso acumulado proviene de contenidos que se guardan por duplicado (tanto en el chat de WhatsApp como en la galería general del teléfono).

    Consejos extra para evitar que la memoria se sature:

    • Desactivar la descarga automática: Desde el mismo menú de Almacenamiento y datos, podés configurar que las fotos y videos no se descarguen por defecto utilizando datos móviles o Wi-Fi.

    • Revisar grupos numerosos: Los chats grupales suelen concentrar la mayor cantidad de archivos basura diarios. Realizar una limpieza periódica en estos espacios garantizará que tu dispositivo vuelva a responder con total rapidez.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Este sábado 1° de agosto de una nueva edición de Indie Dev Argentina (IDA), una convención dedicada a los videojuegos independientes.

    Auge del gaming nacional: llega la gran convención de videojuegos independientes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cuál es la forma correcta de configurar tu aire acondicionado para ahorrar energía

    El error que hace gastar más al aire acondicionado y no enfría la casa más rápido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Claude hackeó tres organizaciones durante una prueba

    Claude hackeó tres organizaciones durante una prueba y encendió la alarma por el control de la IA

    Por Redacción Diario de Cuyo
    motorola apuesta fuerte: el celular liviano y potente que promete destacarse en agosto de 2026

    Motorola apuesta fuerte: el celular liviano y potente que promete destacarse en agosto de 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo