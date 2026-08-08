Truco infalible: cómo vaciar la "papelera" oculta de WhatsApp para liberar espacio y acelerar el celular

El almacenamiento saturado es uno de los dolores de cabeza más frecuentes para los usuarios de teléfonos.

WhatsApp tiene, en Almacenamiento y datos, una sección tipo “papelera” donde se juntan los archivos más pesados.

Aunque la plataforma de mensajería de Meta no cuenta con un botón tradicional de "papelera" como el de la galería de fotos, esconde un administrador de almacenamiento interno que cumple exactamente la misma función.

El paso a paso para vaciar la papelera de WhatsApp Para localizar este apartado y deshacerte de los archivos pesados que ralentizan tu dispositivo, solo debés seguir estos simples pasos tanto en Android como en iPhone:

Abrir la aplicación de WhatsApp en el celular.

Ir a Ajustes (o Configuración).

Seleccionar el apartado Almacenamiento y datos .

Ingresar a Administración de almacenamiento .

Dirigirse a la sección inferior de "Revisa y elimina elementos" (donde figuran los archivos de más de 5 MB o los contenidos reenviados muchas veces).

Pulsar la opción Seleccionar, elegir los archivos innecesarios y tocar el ícono de la papelera para borrarlos de forma definitiva. Por qué es clave limpiar este espacio con frecuencia Los especialistas en tecnología advierten que mantener el almacenamiento al límite no solo afecta el espacio disponible, sino que impacta directamente en el rendimiento general del teléfono: