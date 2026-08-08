Truco infalible: cómo vaciar la "papelera" oculta de WhatsApp para liberar espacio y acelerar el celular

Aunque la plataforma de mensajería de Meta no cuenta con un botón tradicional de "papelera" como el de la galería de fotos, esconde un administrador de almacenamiento interno que cumple exactamente la misma función.
El almacenamiento saturado es uno de los dolores de cabeza más frecuentes para los usuarios de teléfonos.
Aunque la plataforma de mensajería de Meta no cuenta con un botón tradicional de "papelera" como el de la galería de fotos, esconde un administrador de almacenamiento interno que cumple exactamente la misma función.
Para localizar este apartado y deshacerte de los archivos pesados que ralentizan tu dispositivo, solo debés seguir estos simples pasos tanto en Android como en iPhone:
Abrir la aplicación de WhatsApp en el celular.
Ir a Ajustes (o Configuración).
Seleccionar el apartado Almacenamiento y datos.
Ingresar a Administración de almacenamiento.
Dirigirse a la sección inferior de "Revisa y elimina elementos" (donde figuran los archivos de más de 5 MB o los contenidos reenviados muchas veces).
Pulsar la opción Seleccionar, elegir los archivos innecesarios y tocar el ícono de la papelera para borrarlos de forma definitiva.
Los especialistas en tecnología advierten que mantener el almacenamiento al límite no solo afecta el espacio disponible, sino que impacta directamente en el rendimiento general del teléfono:
Fluidez del sistema: El sistema operativo del celular utiliza una porción de la memoria interna para ejecutar tareas secundarias, abrir aplicaciones en segundo plano y generar archivos temporales o caché. Si el almacenamiento está lleno, el equipo se vuelve lento y propenso a cierres forzosos.
Actualizaciones exitosas: Las descargas de parches de seguridad y nuevas versiones de software requieren un margen de espacio libre para descomprimirse; de lo contrario, suelen fallar.
Evitar archivos duplicados: Gran parte del peso acumulado proviene de contenidos que se guardan por duplicado (tanto en el chat de WhatsApp como en la galería general del teléfono).
Desactivar la descarga automática: Desde el mismo menú de Almacenamiento y datos, podés configurar que las fotos y videos no se descarguen por defecto utilizando datos móviles o Wi-Fi.
Revisar grupos numerosos: Los chats grupales suelen concentrar la mayor cantidad de archivos basura diarios. Realizar una limpieza periódica en estos espacios garantizará que tu dispositivo vuelva a responder con total rapidez.