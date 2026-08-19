Salud alertó por el síndrome urémico hemolítico y dio claves para prevenirlo en los chicos

El Ministerio de Salud de San Juan brindó recomendaciones para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) , una enfermedad que puede provocar cuadros graves y que afecta principalmente a niños pequeños. La difusión de las medidas coincide con este miércoles 19 de agosto, fecha establecida en Argentina para generar conciencia sobre su prevención y detección temprana.

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El SUH puede desarrollarse a partir de una infección provocada por determinadas cepas de la bacteria Escherichia coli , que pueden encontrarse en alimentos o agua contaminados. Una de las principales vías de transmisión está relacionada con el consumo de carnes que no alcanzaron una cocción completa, especialmente preparaciones con carne picada.

Los menores de 5 años constituyen uno de los grupos que requieren mayores cuidados . La enfermedad puede afectar los riñones y, en los cuadros más severos, ocasionar insuficiencia renal y otras complicaciones.

La fecha del 19 de agosto fue instituida por la Ley Nacional 26.926 como Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico , en homenaje al médico argentino Carlos Arturo Gianantonio, uno de los principales referentes en el estudio de esta enfermedad.

Buena parte de la prevención comienza con acciones cotidianas dentro de la cocina y con una correcta higiene. Entre las principales recomendaciones sanitarias se encuentran:

Cocinar completamente las carnes , en especial la carne picada, y comprobar que no queden sectores rojos o rosados en su interior.

Evitar ofrecer carne picada a menores de 5 años como medida adicional de prevención.

Lavarse correctamente las manos con agua y jabón antes de cocinar o comer y después de ir al baño, cambiar pañales, tocar animales o manipular carne cruda.

Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

Utilizar agua segura tanto para beber como para cocinar y lavar alimentos.

Evitar que la carne cruda entre en contacto con otros productos que se consumirán sin cocción.

No utilizar la misma tabla, cuchillo o utensilios para carnes crudas y alimentos listos para consumir sin haberlos lavado previamente.

Guardar las carnes crudas en recipientes cerrados y en los estantes inferiores de la heladera , para impedir que sus líquidos entren en contacto con otros alimentos.

Mantener correctamente la cadena de frío de los productos.

Uno de los puntos sobre los que ponen especial énfasis las autoridades sanitarias es la contaminación cruzada. Por ejemplo, cortar carne cruda y luego utilizar sin lavar la misma tabla para preparar una ensalada puede trasladar microorganismos desde un alimento hacia otro, aun cuando visualmente ambos parezcan estar en buenas condiciones.

Cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención

El síndrome puede comenzar con síntomas gastrointestinales. Entre las señales de alerta aparecen la diarrea, especialmente cuando contiene sangre, vómitos, palidez y una disminución en la cantidad de orina. También pueden presentarse irritabilidad, debilidad o somnolencia.

Ante la aparición de estos síntomas, particularmente en niños pequeños, la recomendación es realizar una consulta médica lo antes posible y evitar la automedicación.

Desde Salud remarcaron que la prevención depende en gran medida de prácticas simples que pueden incorporarse todos los días. Una correcta cocción, la higiene de manos y evitar la contaminación entre alimentos son algunas de las principales barreras para disminuir el riesgo de una enfermedad que puede comenzar como un cuadro digestivo pero llegar a generar complicaciones importantes.