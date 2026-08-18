    • 18 de agosto de 2026 - 11:18

    Más de 1.100 mujeres se realizaron el test de VPH en una jornada de prevención en San Juan

    La campaña se desplegó en hospitales y centros de salud de toda la provincia. El estudio permite detectar el virus antes de que produzca lesiones y es clave para prevenir el cáncer de cuello uterino.

    Más de 1.100 mujeres accedieron al test de VPH en San Juan

    Más de 1.100 mujeres accedieron al test de VPH en San Juan

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    Más de 1.100 mujeres accedieron al test de VPH en San Juan como parte de una jornada provincial de prevención impulsada por el Ministerio de Salud. La iniciativa permitió acercar gratuitamente uno de los principales estudios para la detección temprana del Virus del Papiloma Humano y la prevención del cáncer de cuello uterino.

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    La campaña se realizó el pasado 7 de agosto y alcanzó a hospitales y centros de salud distribuidos en las cinco zonas sanitarias de la provincia. La convocatoria estuvo especialmente dirigida a mujeres de 30 años o más, sin obra social y que no se hubieran realizado el estudio durante los últimos cinco años.

    El operativo tuvo como objetivo facilitar el acceso a los controles preventivos y ampliar la cobertura del test en distintos puntos de San Juan. Para hacerlo, las pacientes pudieron concurrir de manera gratuita y sin turno previo, dentro de los horarios establecidos por cada establecimiento sanitario.

    Por qué es importante realizarse el test de VPH

    El Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Aunque en buena parte de los casos el organismo logra eliminarlo naturalmente, determinadas cepas de alto riesgo pueden persistir y generar lesiones que, con el paso del tiempo, pueden evolucionar hacia un cáncer de cuello uterino.

    El test de VPH permite detectar la presencia del virus antes de que aparezcan esas lesiones, lo que posibilita establecer controles y tratamientos de manera temprana. A diferencia del Papanicolaou, a partir de los 30 años el estudio presenta una mayor sensibilidad para identificar el virus y, ante un resultado negativo, el intervalo hasta el próximo test puede ser de cinco años.

    Desde Salud remarcan que la prevención se sostiene en distintas herramientas complementarias, entre ellas la vacunación contra el VPH, el uso del preservativo y los controles ginecológicos periódicos.

    La respuesta obtenida en la jornada, con más de 1.100 mujeres testeadas, reforzó la estrategia provincial de ampliar el acceso al diagnóstico precoz y acercar los controles preventivos a la población.

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