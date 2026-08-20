Confirmaron un caso de viruela del mono en San Juan: qué se sabe y cuáles son los síntomas

Un caso de Mpox, enfermedad conocida como viruela símica o viruela del mono, fue confirmado en San Juan y quedó incorporado al último Boletín Epidemiológico Nacional. La detección forma parte de cuatro nuevos contagios registrados en el país y vuelve a colocar a la provincia bajo seguimiento dentro de la vigilancia epidemiológica de esta infección.

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De acuerdo con la información difundida a partir del reporte nacional, los cuatro nuevos casos corresponden al clado Ib del virus. Además del paciente de San Juan, fueron detectados un contagio en Córdoba y otros dos en la provincia de Buenos Aires. Con estas incorporaciones, Argentina acumula 15 casos confirmados de Mpox durante 2026 .

Hasta el momento no se informaron cuadros graves entre las personas diagnosticadas en esta actualización. Tampoco trascendieron oficialmente datos personales del paciente sanjuanino ni detalles sobre su evolución, por lo que la información disponible se limita a su inclusión dentro del reporte epidemiológico nacional.

El dato adquiere relevancia porque durante los primeros meses del año la circulación de Mpox en Argentina se había mantenido en niveles bajos. Hasta comienzos de julio se contabilizaban 11 casos confirmados , ocho correspondientes a residentes de la Ciudad de Buenos Aires, dos de Córdoba y uno de Río Negro. Todos habían evolucionado favorablemente, sin requerir internación.

Dos de los cuatro casos incorporados en la última actualización presentan antecedentes recientes de viajes al exterior , concretamente a Alemania y Francia. Ese dato es seguido por las autoridades debido a la circulación internacional del virus y a la necesidad de establecer las cadenas de transmisión.

El Ministerio de Salud de la Nación mantiene como estrategia principal la detección temprana, el aislamiento de los casos sospechosos y el rastreo de contactos estrechos, que debe iniciarse rápidamente cuando aparece una sospecha compatible.

La presencia del caso en San Juan no implica por sí misma una situación de alarma generalizada ni confirma circulación comunitaria en la provincia. Sí obliga a mantener activa la vigilancia y a que los equipos sanitarios puedan identificar rápidamente síntomas compatibles.

Cuáles son los síntomas de la viruela del mono

La Mpox es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela símica. Puede comenzar con síntomas generales y posteriormente provocar lesiones características en la piel. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Erupciones o lesiones en la piel , que pueden tener apariencia de ampollas o pústulas.

Fiebre .

Inflamación de los ganglios linfáticos .

Dolor de cabeza.

Dolores musculares y de espalda.

Dolor de garganta.

Cansancio o falta de energía.

Los síntomas suelen aparecer dentro de la primera semana posterior a la exposición, aunque pueden manifestarse entre uno y 21 días después del contacto. En la mayoría de los casos duran entre dos y cuatro semanas.

La Organización Mundial de la Salud señala que la enfermedad se transmite principalmente mediante contacto estrecho con una persona infectada, especialmente a través del contacto piel con piel con las lesiones. También puede propagarse mediante contacto sexual, secreciones, partículas respiratorias en determinadas circunstancias y objetos contaminados, como ropa o sábanas.

Una persona puede transmitir el virus mientras las lesiones no hayan cicatrizado completamente, las costras no se hayan desprendido y no se haya formado una nueva capa de piel.

Ante la aparición de lesiones compatibles u otros síntomas, especialmente si existió contacto estrecho con un caso o antecedentes de viaje a lugares con circulación de Mpox, la recomendación es consultar al sistema de salud y evitar el contacto cercano con otras personas hasta recibir una evaluación médica.

La confirmación del caso sanjuanino se produce en un escenario en el que Nación insiste en sostener la vigilancia epidemiológica. El seguimiento de los contactos y la investigación sobre cómo se produjo el contagio serán claves para establecer si se trató de un episodio aislado o si existen otras personas que requieran control.