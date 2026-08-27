    • 27 de agosto de 2026 - 17:35

    Chubut: se desmoronó parte de una ruta por un aluvión de tierra cerca de la Cordillera

    Las intensas precipitaciones provocaron un gigantesco desprendimiento de lodo y rocas que arrasó con la calzada en plena zona cordillerana. Vialidad Nacional dispuso el corte total del tránsito y operativos de asistencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impresionante temporal de lluvias y acumulación hídrica en la región patagónica derivó en un grave incidente vial en la provincia de Chubut, donde un sector de una ruta nacional sufrió un desmoronamiento total tras el impacto de un violento aluvión de tierra, lodo y piedras.

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    El fenómeno se registró en cercanías de la zona cordillerana, un área históricamente sensible a este tipo de eventos climáticos cuando se combinan precipitaciones persistentes y la inestabilidad de las laderas montañosas. La fuerza del material arrastrado por la ladera arrasó por completo con la traza asfáltica, dejando un enorme cráter y la calzada completamente intransitable.

    Corte total y operativo de emergencia

    Ante la peligrosidad de la situación y el riesgo inminente de nuevos desprendimientos, personal de Vialidad Nacional, en conjunto con equipos de protección civil y fuerzas de seguridad provinciales, dispuso el corte total del tránsito en el sector afectado.

    Las autoridades recomendaron a los automovilistas y transportistas evitar la zona por completo, mientras los equipos técnicos evalúan los daños estructurales sufridos por la traza para determinar los plazos estimativos de reparación, una tarea que se presume compleja debido a la persistencia del mal tiempo en alta montaña.

    Claves del incidente en la Patagonia

    Motivo: Aluvión de lodo y rocas provocado por fuertes lluvias en la zona cordillerana.

    Afectación: Colapso y destrucción parcial de la calzada asfáltica.

    Medidas preventivas: Corte total de la ruta y desvíos coordinados por Vialidad Nacional.

    Estado: Cuadrillas técnicas trabajando en el relevamiento de la zona afectada a la espera de una ventana climática favorable.

    Por el momento, no se reportaron vehículos atrapados ni personas heridas a raíz del derrumbe, gracias a la oportuna señalización y los controles preventivos implementados en las rutas patagónicas tras las alertas meteorológicas emitidas para toda la región cordillerana.

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