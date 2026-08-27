Violento temporal con granizo en Santa Fe dejó heridos, graves destrozos y varios camiones varados en las rutas

La tormenta atravesó este jueves distintas zonas del sur santafesino, y en la localidad de Las Rosas el fenómeno climático dejó a varias personas con lesiones.

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Una violenta tormenta sorprendió durante la mañana de este jueves a distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, donde se registró una intensa caída de granizo. El temporal dejó personas heridas, graves destrozos y varios camiones varados en las rutas 65 y 178.

El fenómeno se produjo en medio del avance de un frente de tormentas que afectó a buena parte de la región. En la ciudad santafesina de Las Rosas se registraron heridos y se encuentran trabajando el cuerpo de bomberos voluntarios y Defensa Civil.

Las imágenes compartidas por vecinos muestran la intensidad de la granizada en otras localidades como Monje, Gálvez, Díaz y Casalegno. En algunos sectores, las piedras de hielo cubrieron calles y espacios abiertos durante el desarrollo de la tormenta.

Uno de los registros más impactantes fue realizado cerca de Díaz, en el departamento San Jerónimo, donde un camionero logró captar la caída de granizo mientras atravesaba la zona. Las imágenes fueron difundidas por vecinos a través de las redes sociales.

Durante la mañana, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) había emitido distintos avisos ante el avance de tormentas aisladas de variada intensidad. A las 7:05, el organismo había advertido sobre la posibilidad de tormentas en localidades como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto.