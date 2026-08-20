La autopsia reveló cómo murió el nene de 6 años hallado sin vida en Santa Fe: su madre sigue detenida

La investigación por la muerte del nene de 6 años encontrado sin vida en una vivienda de San Justo, Santa Fe , sumó este jueves un dato determinante. La autopsia estableció que el fallecimiento se produjo por asfixia por ahorcamiento , mientras su madre continúa detenida y permanece bajo investigación como principal sospechosa.

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto a un nene de 6 años y su madre quedó detenida

Hallaron pelos en las manos del nene de 6 años que murió en Santa Fe y buscan determinar si se defendió

El examen fue realizado durante la mañana en la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe. Hasta ese momento, los investigadores trabajaban con una hipótesis preliminar de asfixia, pero aguardaban los resultados forenses antes de avanzar con mayor precisión sobre la mecánica de la muerte.

Ahora, con la causa del fallecimiento determinada, el foco de la investigación pasa por establecer cómo se produjo el ahorcamiento, quién intervino y qué sucedió durante las horas previas dentro de la casa del barrio Reyes.

La mujer tiene 22 años y fue detenida por orden de la fiscal Daniela Montegrosso luego de que el chico fuera encontrado muerto el miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27.

La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una posible situación de violencia intrafamiliar . Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron al menor sin signos vitales y a su madre en el lugar.

Horas antes de conocerse el resultado de la autopsia, el fiscal regional Jorge Nessier había adelantado que los primeros elementos reunidos colocaban a la mujer en el centro de la investigación.

“Una mirada inicial nos permite sostener en estos momentos que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño”, señaló el fiscal durante una conferencia de prensa. No obstante, aclaró que se trata de una investigación compleja, sin testigos presenciales, y que aún deben incorporarse distintas pruebas antes de establecer formalmente responsabilidades.

Por el momento, no se informó una imputación definitiva contra la mujer. La Fiscalía analiza los resultados forenses junto con el resto de la evidencia para determinar cuál será la calificación legal y cuándo se realizará la audiencia imputativa.

Qué ocurrió cuando encontraron al nene

El caso comenzó durante la tarde del miércoles, cuando personal policial y sanitario llegó a la casa de barrio Reyes, en San Justo. El pequeño ya se encontraba sin vida y los médicos solamente pudieron constatar su fallecimiento.

Desde ese momento, agentes de la Policía de Investigaciones y especialistas de Criminalística preservaron la vivienda y comenzaron los peritajes.

Además, durante la primera revisión del cuerpo encontraron cabellos largos en una de las manos del niño. Los investigadores buscan determinar a quién pertenecen y si el hallazgo puede indicar que el menor intentó defenderse o forcejeó antes de morir. Por el momento, esa hipótesis no está confirmada y las muestras serán sometidas a peritajes.

Hallaron pelos en las manos del nene de 6 años que murió en Santa Fe y buscan determinar si se defendió

La Justicia dispuso el análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, tomó declaraciones testimoniales y revisó las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones para reconstruir quiénes estuvieron en el lugar y los movimientos registrados antes y después de la muerte.

Según la información brindada durante la investigación, hasta el momento las cámaras no habrían registrado a otra persona saliendo de la vivienda poco antes de la llegada de la Policía. El padre del menor tampoco estaba en la casa cuando arribaron los efectivos.

No habían aparecido denuncias previas por violencia

Otro dato que surgió durante las primeras averiguaciones es que no existían antecedentes oficiales de violencia intrafamiliar entre la mujer y su hijo.

La fiscalía realizó consultas ante la Comisaría de la Mujer y distintos organismos municipales, provinciales y socioeducativos, pero hasta ahora no surgieron intervenciones anteriores relacionadas con posibles situaciones de maltrato. Tampoco desde la escuela a la que asistía el chico se habían reportado hechos que generaran una alerta.

Este punto también forma parte de la reconstrucción que buscan realizar los investigadores, debido a que necesitan conocer el contexto familiar y determinar si existieron episodios previos que nunca hayan llegado a conocimiento de organismos oficiales.

El resultado que cambia el escenario de la causa

Hasta este jueves por la mañana, la autopsia era considerada la prueba central para establecer cómo había muerto el chico. Los investigadores tenían indicios preliminares de una posible asfixia, pero evitaban avanzar con conclusiones hasta contar con el estudio médico.

La confirmación de que se trató de asfixia por ahorcamiento permite ahora concentrar la investigación en la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.

La madre seguirá detenida mientras continúan las pericias y la Fiscalía analiza si existen elementos suficientes para avanzar formalmente contra ella. La pesquisa deberá determinar además qué ocurrió dentro de la vivienda antes del llamado al 911 y si la mujer tuvo participación directa en la muerte.

Fuente: Radio Mitre / Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe