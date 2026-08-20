Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto a un nene de 6 años y su madre quedó detenida

La ciudad santafesina de San Justo permanece conmocionada por la muerte de un nene de apenas 6 años , encontrado sin vida durante la tarde del miércoles dentro de su casa. Su madre, una joven de 22 años, quedó detenida preventivamente mientras la Justicia intenta reconstruir qué sucedió y determinar si hubo intervención de otra persona en el fallecimiento.

Hallaron pelos en las manos del nene de 6 años que murió en Santa Fe y buscan determinar si se defendió

La autopsia reveló cómo murió el nene de 6 años hallado sin vida en Santa Fe: su madre sigue detenida

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes . La intervención policial comenzó luego de un llamado al 911 que alertó sobre una posible situación de violencia en el domicilio.

Cuando los efectivos llegaron se encontraron con una escena que dio inicio de inmediato a una investigación penal: la mujer estaba junto al cuerpo de su hijo y, según distintas fuentes del caso, lo sostenía en brazos. Poco después arribó personal médico del Samco de San Justo, que constató que el chico ya no presentaba signos vitales.

La madre, identificada judicialmente con las iniciales R.M. , fue privada de su libertad por disposición de la fiscal Daniela Montegrosso, de la Unidad Fiscal San Justo del Ministerio Público de la Acusación. Hasta el momento se trata de una detención preventiva mientras avanzan las medidas de prueba y no se informó una imputación definitiva.

Con el paso de las horas comenzó a tomar fuerza una hipótesis particularmente grave: que el niño habría muerto por ahorcamiento y que su madre podría haber tenido participación en el hecho . Esa versión fue difundida por distintos medios a partir de fuentes vinculadas con la investigación, aunque todavía no fue confirmada oficialmente como la causa del fallecimiento .

Por ese motivo, la autopsia ocupa un lugar central en la pesquisa. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde los especialistas deberán establecer científicamente cuál fue la causa de muerte, el mecanismo que la provocó y si existen lesiones compatibles con la intervención de un tercero.

La investigación contempla por el momento distintas posibilidades y la Fiscalía evita dar por acreditada una mecánica hasta contar con los resultados forenses. También trascendió que se analizan posibles antecedentes de situaciones de maltrato, un punto que deberá ser corroborado mediante testimonios y otras pruebas incorporadas al expediente.

Qué encontraron los policías y cómo avanza la investigación

Luego de constatarse el fallecimiento, integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajaron durante horas dentro de la propiedad. La escena fue preservada para realizar peritajes, levantar huellas y secuestrar cualquier elemento que pueda ayudar a reconstruir las últimas horas del chico.

La fiscal Montegrosso también ordenó:

Relevar las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones.

Buscar y tomar declaración a vecinos y posibles testigos .

Reconstruir los movimientos registrados alrededor de la casa antes y después del llamado al 911.

Realizar la autopsia médico-legal .

Analizar los elementos secuestrados durante los peritajes en la vivienda.

Los investigadores buscan particularmente establecer quiénes estuvieron en el domicilio, qué ocurrió antes de la llegada de los agentes y si alguien pudo advertir ruidos, discusiones u otra situación que permita completar la secuencia.

La pesquisa quedó bajo responsabilidad de la Unidad Fiscal San Justo, con intervención de la PDI y la Unidad Regional XVI. El fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso anunciaron además un contacto con la prensa para ampliar las primeras conclusiones de las medidas realizadas.

“No entiendo qué pasó”: el dolor de la familia

Mientras la Justicia intenta determinar cómo murió el menor, familiares comenzaron a despedirlo en redes sociales.

Una allegada publicó durante la madrugada un mensaje en el que expresó el impacto causado por la noticia. “No entiendo qué fue lo que pasó, qué le pasó”, escribió, y recordó al niño como alguien que había sido “como un hijo” para ella.

En otra parte de la publicación pidió que descansara en paz y manifestó el profundo dolor que atraviesa la familia después de conocerse la muerte.

La conmoción también llegó a la comunidad educativa. La Escuela Normal Superior N°31 “República de México”, establecimiento al que asistía el pequeño, comunicó la suspensión de las clases del nivel primario durante este jueves 20 de agosto en señal de duelo.

La autopsia, la prueba que puede definir el caso

La causa se encuentra todavía en una etapa inicial y gran parte de las respuestas dependen ahora del examen forense. Hasta que ese resultado sea incorporado al expediente, la Justicia no confirmó oficialmente si el fallecimiento se produjo por una acción violenta ni cuál fue exactamente su mecanismo.

Lo que sí está confirmado hasta el momento es que el chico fue encontrado muerto dentro de la vivienda, que su madre de 22 años quedó detenida por orden fiscal y que se desplegó una investigación criminal con peritajes, cámaras y testimonios.

La hipótesis de un posible crimen intrafamiliar es una de las líneas bajo análisis y el eventual ahorcamiento deberá ser confirmado o descartado por la evidencia médica. El resultado de la autopsia será así determinante no solo para reconstruir cómo murió el nene, sino también para definir la situación procesal de la mujer y la calificación jurídica que podría adoptar la causa.