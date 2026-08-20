    • 20 de agosto de 2026 - 10:10

    Policías acusados de balear por la espalda a un joven, a un paso del juicio

    Este jueves se realiza la audiencia de control de acusación contra los dos efectivos de la Motorizada N°1 que están acusados de haber disparado contra Agustín López en marzo de 2025. La Fiscalía busca que el caso avance a juicio.

    Los policÍas acusados.

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    Los efectivos señalados son los cabos Alejandro Meza y Andrés Bernal, integrantes de la Motorizada N°1, quienes fueron investigados por la UFI Delitos Especiales a partir del ataque sufrido por Agustín López en marzo de 2025.

    El hecho

    Según la investigación, López regresaba en moto de la casa de su novia cuando, en las inmediaciones de Ruta 40 y Benavídez, sintió un fuerte impacto en la espalda.

    Al darse vuelta mientras continuaba circulando, habría observado a dos policías de la Motorizada N°1 detrás suyo. Poco después se tocó la espalda y advirtió que estaba herido y ensangrentado.

    Ante la situación, decidió detenerse en una estación de servicio YPF para pedir ayuda. Lo llamativo, de acuerdo con su relato y la investigación, es que los efectivos que presuntamente lo habían seguido continuaron su marcha y abandonaron el lugar sin asistirlo.

    En la estación había una garita policial y desde allí se dio aviso a otros uniformados sobre lo ocurrido. El episodio tuvo otro capítulo minutos después. Según la denuncia, cuando López llegó a su domicilio, los policías volvieron a intervenir. En ese momento se habría producido un nuevo incidente en el que golpearon a un familiar del joven e intentaron secuestrar la motocicleta, bajo la sospecha de que podía tratarse de un vehículo robado.

    Finalmente, desde la Comisaría 17ª le habrían informado a la familia que se había tratado de un error y le pidieron a López que realizara la denuncia correspondiente. A partir de allí comenzó la investigación de la UFI Delitos Especiales, dirigida por el fiscal Nicolás Schiattino, que permitió identificar y detener a Meza y Bernal.

    Uno de los elementos centrales de la causa habría sido el testimonio de un testigo clave, que permitió orientar la investigación hacia los dos integrantes de la Motorizada N°1.

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