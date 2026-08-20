El excampeón de ciclismo que atropelló con su auto a un motociclista y acordó resarcirlo con 10 minicuotas

Se trata de Leonardo Cobarrubia. Los detalles de la causa, en la que referente del ciclismo local llegó a un acuerdo de reparación integral.

Compartir







El ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia, excampeón argentino de ruta y figura destacada del pedal local, alcanzó una solución alternativa en la Justicia tras verse involucrado en un siniestro vial. El deportista acordó el pago de una reparación integral de 2 millones de pesos a favor del motociclista perjudicado en el choque, cerrando así la causa penal en su contra.

Acuerdo económico tras siniestro vial El hecho investigado ocurrió durante la noche del pasado 22 de abril, cerca de las 22:30, cuando Cobarrubia circulaba al mando de su automóvil y terminó colisionando con la motocicleta guiada por Gerónimo Gramajo. A causa del impacto, el ciclista quedó expuesto a una imputación por el delito de lesiones culposas.

Sin embargo, en el marco de una audiencia de conciliación, las partes decidieron dirimir el conflicto por la vía compositiva. Cobarrubia se comprometió a abonar el monto pactado en diez cuotas mensuales. Tanto el representante de la querella como los abogados defensores prestaron su plena conformidad con los términos del arreglo.

Ante este panorama, la jueza de garantías Ana Carolina Parra homologó el acuerdo de reparación integral, supeditando el cierre definitivo del legajo al cumplimiento efectivo del plan de pagos por parte del deportista. En el trámite judicial intervino el fiscal Francisco Pizarro, mientras que la defensa formal estuvo conducida por Fabiana Salinas y la querella por el abogado Mario Sánchez Sierra.

El antecedente como víctima de una agresión en la vía pública El caso vial se suma a otro episodio de alto impacto mediático que tuvo al ciclista como protagonista meses atrás, aunque en esa ocasión en el rol de damnificado. Aquel hecho se registró en las inmediaciones del Jardín de los Poetas, en Rivadavia, cuando un grupo de deportistas que entrenaba por la zona mantuvo un altercado con un automovilista.