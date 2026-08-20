Murió atropellado Luis Alejandro Gómez

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El peatón que murió este miércoles por la mañana tras ser embestido por un colectivo sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Wanda, fue identificado como Luis Alejandro Manuel Gómez, de 25 años, domiciliado en Puerto Esperanza, en la provincia de Misiones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7, a la altura del kilómetro 1592 de la arteria nacional. De acuerdo con los primeros datos, Gómez caminaba por la ruta en sentido contrario al tránsito cuando fue embestido por un colectivo Mercedes Benz 1114, que circulaba en sentido norte-sur al mando de Álvaro R., de 27 años.

Como consecuencia del impacto, el joven murió en el lugar. El hecho generó la intervención de efectivos de la División Policía Científica de la Unidad Regional V, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, Gómez se habría arrojado intencionalmente frente al colectivo. Esta circunstancia aún no fue establecida de manera definitiva y es materia de investigación judicial para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

El médico policial examinó el cuerpo y determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de hueso frontal con hundimiento y fractura de columna cervical. Además, el Bioquímico Policial realizó las extracciones de sangre correspondientes tanto al conductor como a la víctima.