Murió Jeremías Machado en un terrible accidente de tránsito

Compartir







El despiste de un Fiat Palio sobre el kilómetro 1003 de la ruta nacional 14, perpetrado en la noche del pasado domingo, dejó como consecuencia la muerte de Jeremías Javier Machado (30), quien era uno de los tres ocupantes del vehículo. Tras el siniestro, había sido trasladado junto a los otros dos hombres hasta el hospital de San Vicente para recibir atención médica. El accidente ocurrió en la provincia de Misiones

Fue así que, durante la víspera, desde el nosocomio se informó a la Policía sobre el fallecimiento del hombre de 30 años debido a las lesiones sufridas en el vuelco del rodado. Posteriormente, fue examinado por el médico policial, quien constató traumatismo de cráneo con fractura y hemorragia intracraneal, además de traumatismo de tórax y fractura de pelvis.