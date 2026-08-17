Murió Hayden Panettiere, la actriz de "Heroes" y "Nashville", a los 36 años

Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series “Heroes” y “Nashville” y por sus participaciones en películas como “Scream 4” y “Scream VI”, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante a ABC News. Por el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.

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“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su representante.

Según información publicada por TMZ, Panettiere fue encontrada sin vida por un amigo en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur, durante la tarde del domingo. Una llamada al 911 alertó sobre una mujer inconsciente y en paro cardíaco. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades mantienen abierta una investigación. Por ahora, no trascendieron indicios iniciales de una muerte violenta y la Policía no habría considerado sospechosas las circunstancias del fallecimiento.

La muerte de Panettiere ocurre después de un período en el que había reducido sus apariciones públicas. En julio tenía previsto participar de Creep IE Aftermath, un evento de terror realizado en Ontario, California, pero canceló su presencia apenas un día antes.

Sus últimos meses y una cancelación de último momento

Desde la organización indicaron que la actriz había sufrido una “emergencia” y posteriormente su representante aclaró que se trataba de un asunto familiar privado relacionado con la salud de un familiar mayor.

Además, una fuente cercana a la actriz citada por TMZ señaló que Panettiere había manifestado dolores de espalda durante el último año. Este dato, sin embargo, no fue vinculado oficialmente con su fallecimiento.

Una carrera que comenzó cuando era bebé

Panettiere comenzó su carrera artística antes de cumplir un año. Primero apareció en comerciales y posteriormente consiguió papeles en producciones televisivas.

A los cuatro años interpretó a Sarah Roberts en la telenovela One Life to Live, papel que mantuvo entre 1994 y 1997. Más tarde formó parte de Guiding Light y prestó su voz al personaje Dot en la película de Pixar A Bug's Life.

Su salto internacional llegó con películas como Remember the Titans, pero su gran popularidad apareció con Claire Bennet, la joven con poderes de regeneración que interpretó en Heroes. Más tarde protagonizó Nashville, donde interpretó a la cantante de country Juliette Barnes. También fue parte de la saga Scream.

Una vida marcada por las adicciones y pérdidas familiares

La actriz había hablado públicamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas y sobre su proceso de recuperación. En 2020 pasó un período en rehabilitación y posteriormente contó que había logrado mantenerse sobria.

En 2023 sufrió además una de las pérdidas más duras de su vida: su hermano menor, Jansen Panettiere, murió inesperadamente a los 28 años debido a una afección cardíaca.

“Cuando te sucede algo tan grave, aprendes a elegir tus batallas y a no dejar que las pequeñas cosas te afecten”, había expresado Hayden en una entrevista con People en 2024 al recordar la muerte de su hermano.

La infancia que pasó trabajando

Antes de la publicación de sus memorias This Is Me: A Reckoning, Panettiere había reflexionado sobre el modo en que comenzó su carrera y reconoció que durante su infancia se sintió fuertemente impulsada a trabajar.

“Era como una pequeña soldado y siempre lo he sido. El ‘no’ nunca fue una opción”, había contado al hablar de las exigencias que enfrentó desde muy pequeña.

También reconoció que durante años puso las necesidades de los demás por encima de las propias y que la presión acumulada terminó afectando su vida personal.

“Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, había señalado.

La muerte de Hayden Panettiere conmocionó a Hollywood. Compañeros de Scream y otras figuras de la industria comenzaron a compartir mensajes de despedida tras conocerse la noticia.

La causa oficial de muerte todavía no fue confirmada.