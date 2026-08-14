    • 14 de agosto de 2026 - 21:47

    Un joven de 29 años murió en un accidente cuando volvía del velorio de su hermana

    Francisco Gómez viajaba junto a su padre y su hermano cuando el auto en el que iban chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas en el límite entre Córdoba y Santa Fe.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia golpeó de lleno a una familia de Río Tercero: Francisco Gómez, de 29 años, perdió la vida este jueves por la tarde en un choque fatal sobre la autovía 19, cuando regresaba del velorio de su hermana en la ciudad de Santa Fe. El accidente ocurrió a la altura de Josefina, cerca del límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

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    Francisco viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, y su hermano Diego Gómez. Según informaron medios locales, los tres habían ido a despedir a una hija de Luis y volvían a Córdoba cuando, por causas que se investigan, el auto impactó contra un camión cargado con garrafas de gas.

    El choque y sus consecuencias

    El siniestro se produjo sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba. El camión involucrado era conducido por un hombre oriundo de Frontera.

    Como resultado del impacto, Francisco Gómez murió en el lugar. Su hermano Diego, que iba al volante, resultó ileso, mientras que Luis Gómez, conocido en el rubro gastronómico de Río Tercero, sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

    Una familia marcada por la tragedia

    La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente fatal. La noticia conmocionó a la comunidad de Río Tercero, donde tanto Francisco como su padre eran muy conocidos.

    Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, mientras la ciudad acompaña a los familiares en medio del dolor.

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