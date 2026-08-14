    • 14 de agosto de 2026 - 22:10

    Violento robo armado a un Uber en el Barrio Teresa de Calcuta: delincuentes robaron una moto pero uno de ellos fue aprehendido

    Un joven de 17 años fue aprehendido luego de que un hombre denunciara que dos sujetos le robaron su moto tras amenazarlo con un arma de fuego.

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    Un hombre que había llegado hasta el barrio Teresa de Calcuta para realizar un viaje como conductor de Uber terminó siendo víctima de un violento robo. Dos sujetos lo abordaron, lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su motocicleta. Poco después, la Policía logró aprehender a uno de los presuntos autores.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 15:35 de este viernes, en inmediaciones de las calles Frías y Proyectada, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna.

    Según la denuncia realizada por un hombre de 37 años, se encontraba en el lugar para concretar un viaje cuando fue sorprendido por dos individuos. De acuerdo con su relato, ambos lo amenazaron y uno de ellos exhibió un arma de fuego para intimidarlo.

    Los sospechosos le sustrajeron una Motomel DLX de color negro y rápidamente escaparon hacia el interior del barrio.

    Tras recibir la alerta del operador de Trueno Halcón, personal del Comando Sur comenzó a recorrer la zona para intentar localizar a los responsables. Durante el operativo, los efectivos obtuvieron información aportada por vecinos que permitió identificar a uno de los sospechosos, conocido con el alias de “El Gordo Jere”.

    Cerca de una hora después del robo, alrededor de las 16:30, los policías encontraron al joven en el interior del barrio Teresa de Calcuta y procedieron a su aprehensión. El detenido tiene 17 años, por lo que además de la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, se dio participación al Primer Juzgado de Menores.

    La investigación quedó caratulada como Robo Agravado por la Participación de un Menor, mientras los investigadores continúan con las actuaciones para determinar el rol que habría tenido cada uno de los involucrados y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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