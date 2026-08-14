Robó seis relojes por $3,7 millones en el Patio Alvear y quedó grabado por las cámaras: volvió al penal

Gabriel Aníbal Durán quedó imputado y fue condenado a tres meses de prisión efectiva por el robo de seis relojes de distintos modelos. El hecho ocurrió en un local ubicado en el Patio Alvear y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Gabriel Aníbal Durán, el ladrón que hurtó seis relojes de alta gama en el Patio Alvear.

Gabriel Aníbal Durán quedó imputado por el robo de seis relojes de distintos modelos, valuados en aproximadamente $3.760.000, tras un hecho ocurrido el pasado 9 de agosto en un local comercial ubicado en el interior del Patio Alvear. Tras la audiencia de formalización de este viernes, el imputado fue condenado a tres meses de cárcel y volverá al penal.

Según la acusación, el hecho ocurrió entre las 15.15 y las 15.30. Durán ingresó al comercio y consultó por algunos productos mientras una empleada atendía a otras clientas. La mujer le indicó que en breve lo atendería y el hombre permaneció en el lugar.

En ese momento, de acuerdo con la investigación, Durán habría aprovechado la situación para sustraer seis relojes que se encontraban exhibidos en el local. Luego de tomar los productos, se retiró del comercio.

La empleada advirtió posteriormente el faltante y constató que habían desaparecido seis relojes de diferentes modelos, cuyo valor total fue estimado en unos $3,76 millones.

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las cámaras de seguridad. El accionar atribuido a Durán quedó registrado tanto por los dispositivos instalados dentro del comercio como por las cámaras del propio shopping.