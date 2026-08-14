Secuestraron casi medio kilo de cocaína y un arma en un operativo frente a una escuela en Rivadavia

Un operativo realizado por la Policía de San Juan permitió desbaratar un presunto punto de venta de droga en el Barrio Marquesado 1, en Rivadavia , ubicado frente a una escuela. Durante el procedimiento secuestraron casi medio kilo de cocaína, un revólver calibre 32, dinero en efectivo y elementos que serían utilizados para fraccionar la sustancia.

El allanamiento fue realizado por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 , con apoyo del Grupo Táctico G.E.R.A.S., por orden del Juzgado Federal a cargo de la doctora Eliana Beatriz Ratta Rivas .

Según informaron fuentes policiales, al ingresar al domicilio los efectivos encontraron a una mujer de 41 años , conocida en la zona como “La Tía María” , mientras presuntamente fraccionaba la droga.

Sobre una mesa había envoltorios con cocaína compactada y dosis que, de acuerdo con la investigación, estaban preparadas para su comercialización. También se encontraron elementos de corte y una balanza de precisión.

En total, los investigadores secuestraron casi medio kilo de cocaína , cuyo valor fue estimado en aproximadamente $6 millones .

Además, dentro de la vivienda hallaron cerca de $500.000 en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

También encontraron un revólver y detuvieron a un hombre

Durante el procedimiento, los policías secuestraron además un revólver calibre 32 con dos cartuchos. Debido al hallazgo del arma, intervino personal del Departamento Policía Científica para realizar el levantamiento correspondiente y garantizar la cadena de custodia.

En el operativo también fue demorado un hombre de 37 años, de nacionalidad paraguaya, conocido con el apodo de “El Terere”. Según la Policía, llevaba cocaína compactada entre sus prendas al momento del procedimiento.

El hombre registra antecedentes penales en la provincia de La Pampa y quedó vinculado a la causa mientras la Justicia intenta determinar cuál fue su participación en la actividad investigada.

Tanto la mujer como el hombre quedaron a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley de Drogas.