La Policía allanó dos viviendas, secuestró cocaína y dinero: dos personas quedaron detenidas

La investigación por narcotráfico en San Juan sumó dos nuevos allanamientos . Personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan realizó este pasado lunes 3 de agosto procedimientos simultáneos en viviendas de Villa del Sur y barrio Noroeste III , en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

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Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal y estuvieron dirigidos por el fiscal federal Fernando Alcaraz , con la intervención de la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez . También participaron efectivos del grupo táctico G.E.R.A.S. y de la División Infantería.

El primer procedimiento se llevó adelante en una vivienda de Villa del Sur . Durante el allanamiento, los investigadores encontraron una importante cantidad de una sustancia compactada que, luego de ser sometida al test correspondiente, dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína .

Además de la droga, los efectivos secuestraron dinero en efectivo , considerado de interés para la investigación.

Como consecuencia del operativo, quedó detenido y vinculado a la causa un hombre de 35 años, de apellido Herrera , quien fue puesto a disposición de la Justicia Federal.

Allanaron otra casa en Noroeste III

El segundo procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Noroeste III. En este caso, los efectivos no encontraron estupefacientes, pero sí documentación considerada de interés para la causa, que fue secuestrada e incorporada al expediente.

Los investigadores ahora deberán analizar el material obtenido para determinar si permite avanzar sobre otros integrantes o conexiones de la presunta organización investigada.

La pista lleva a una investigación iniciada en 2025

Los dos allanamientos forman parte de la continuidad de una investigación federal que ya había tenido un fuerte avance en diciembre de 2025, cuando se realizaron 18 procedimientos simultáneos en distintos barrios de Santa Lucía, Chimbas y Rawson.

Aquella serie de operativos permitió, según fuentes judiciales, desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del Gran San Juan.

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidas 16 personas y se secuestraron alrededor de 6 kilos de cocaína y más de $13 millones en efectivo.

Ahora, los investigadores volvieron a poner el foco sobre dos domicilios del Gran San Juan en busca de nuevas pruebas que permitan determinar el alcance de la estructura y las responsabilidades de quienes continúan bajo investigación.