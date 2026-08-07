La Justicia rechazó el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral a Candela Arizaga

La Justicia porteña rechazó el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral que le impusieron sobre su pareja, Candela Arizaga , luego del confuso episodio ocurrido durante la madrugada del martes, cuando la modelo fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano.

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La decisión fue tomada por Florencia Nocerez , titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, quien consideró que todavía no están dadas las condiciones para dejar sin efecto la medida debido a la falta de nuevas pruebas .

Moyano había presentado el pedido a través de sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Molina, luego de que Arizaga declarara ante la Justicia y desvinculara al exdiputado de cualquier agresión.

Uno de los elementos centrales analizados por la fiscal fue el cambio en la declaración de Arizaga.

Inicialmente, ante la Policía, la modelo había manifestado que había sido golpeada. Sin embargo, posteriormente declaró ante la Fiscalía y desligó a Moyano de cualquier responsabilidad por lo ocurrido.

Para Nocerez, esa modificación del relato debe ser analizada dentro del contexto de una investigación por violencia de género. La fiscal consideró que el testimonio posterior de Arizaga podría haber estado condicionado por la situación atravesada y sostuvo que levantar la restricción en este momento sería prematuro.

En ese sentido, entendió que la decisión de dejar sin efecto la perimetral, sin contar todavía con mayores elementos de prueba, no resultaría adecuada desde una perspectiva de género.

Moyano había pedido levantar la restricción

La medida fue solicitada formalmente por los abogados del hijo de Hugo Moyano, quien se encuentra imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Aunque el exdiputado recuperó la libertad después de la audiencia de intimación de los hechos, la Justicia estableció una serie de condiciones mientras continúa la investigación.

Entre ellas se encuentra una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de Arizaga, además de la prohibición de mantener contacto con ella por cualquier medio.

También se le ordenó fijar un domicilio y presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado.

La defensa sostiene que la medida afecta a ambos

Desde el entorno de Moyano cuestionaron la decisión y señalaron que la solicitud para levantar las restricciones había sido presentada de común acuerdo con Arizaga.

Una fuente cercana al exdiputado sostuvo que la resolución “afecta a ambas partes por igual” y que tanto Moyano como la modelo consideran que la medida les genera perjuicios.

Mientras tanto, la perimetral continuará vigente hasta que la Justicia cuente con nuevos elementos que permitan evaluar si corresponde modificar las condiciones impuestas al exdiputado.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía especializada, que deberá reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en Belgrano y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.