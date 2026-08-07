Con ironías, Pablo Moyano opinó por primera vez sobre la detención de su hermano Facundo

Pablo Moyano rompió el silencio sobre la causa judicial que involucra a su hermano, el exdiputado Facundo Moyano, quien fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género.

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El dirigente sindical fue abordado por periodistas durante la movilización de San Cayetano y respondió con una frase escueta: “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”.

Ante la insistencia de los cronistas, el líder de Camioneros agregó una aclaración que despertó sonrisas entre quienes estaban presentes. “Encima mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”, expresó antes de retirarse sin hacer más declaraciones sobre la investigación que enfrenta su hermano.

La aparición pública se produjo durante la tradicional marcha por San Cayetano, donde el referente camionero también cuestionó la media sanción del proyecto sobre propiedad privada aprobado por el Senado y volvió a reclamar una mayor confrontación sindical con el Gobierno.

El exdiputado fue detenido en la madrugada del miércoles en el barrio porteño de Belgrano, luego de un episodio ocurrido en el departamento que compartía con su pareja, Candela Arizaga.

De acuerdo con la investigación, una llamada al 911 alertó sobre una mujer que salió del edificio y corrió por la calle para escapar de la vivienda. Personal policial intervino en el lugar e interceptó a Facundo Moyano, quien quedó demorado mientras se tomaban declaraciones y se realizaban las primeras actuaciones judiciales.

La causa quedó a cargo de la Justicia porteña, que posteriormente lo imputó por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en el contexto de violencia de género.

Qué dijo Candela Arizaga

Tras el episodio, Candela Arizaga habló públicamente y aseguró que no estuvo privada de su libertad durante tres días, como trascendió en un primer momento. También sostuvo que la discusión con Facundo Moyano se produjo en el marco de una relación conflictiva y dio su versión sobre los hechos que son investigados por la Justicia.

“Si bien no teníamos una relación públicamente expuesta, nos veíamos seguido”, agregó. Vale aclarar que el hijo de Hugo Moyano tuvo una perimetral de 300 metros de radio, que fue revocada a pedido del abogado de Arizaga.

Luego, asumió que tuvo un “brote psicótico” y defendió a su pareja: “El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada”. En esa línea, remarcó: “Espero verlo pronto”.