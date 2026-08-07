[VIDEOS] Para la fiscalía, los policías de la Comisaría 31° llevaron al detenido a los "puntos ciegos" de la sede para poder golpearlo

Este viernes, cinco efectivos policiales de la dependencia de 9 de Julio quedaron imputados tras la golpiza y fractura de una pierna a un detenido. Uno de los agentes quedó detenido provisoriamente por 15 días.

Captura videos cámaras de seguridad de la Comisaría 31°, lugar en la que habría ocurrido un hecho de apremios ilegales contra un preso.

Los videos de las cámaras de seguridad de la Comisaría 31°, tanto en el interior como el exterior, son claros. Los cinco efectivos imputados, ya sea por acción directa o indirecta, llevaron a un detenido a los “puntos ciegos” de la dependencia policial, es decir, a los lugares que no toman las cámaras, para poder golpearlo.

Apremios ilegales en la Comisaría 31°: los videos Apremios ilegales: de los cinco policías que fueron imputados por la violenta detención en Las Chacritas, solo uno quedó preso pic.twitter.com/sGRi4xW6Be — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) August 7, 2026 Los registros fílmicos fueron mostrados por el fiscal Iván Grassi al juez de garantías Alberto Caballero, durante la audiencia de formalización realizada este viernes luego de que los agentes Fabián Atencio, Hernán Ochoa, Lucas Ortiz, Miguel Alejandro Saldaña y el cabo José Gabriel Páez fueran detenidos. Todos estuvieron en la guardia de la comisaría en la que fue detenido la presunta víctima Braian Pastén, quien ingresó por sus propios medios y luego salió enyesado por una fractura de peroné en la pierna derecha.

Para el Ministerio Público Fiscal, las imágenes son claras: se ve cómo el damnificado ingresa caminando de forma normal tras ser aprehendido y cómo se lo observa rengueando o con problemas para caminar después de ser llevado por los mismos efectivos a un rincón de los calabozos, adentro de la celda o al baño.

En las imágenes también se escuchan lo que serían golpes o patadas e insultos. Por otro lado, se observa cómo policías de la nueva guardia sacan al detenido de la dependencia policial para llevarlo a un centro de salud y cómo Pastén regresa con un yeso en la pierna derecha.

Ochoa fue el único de los cinco imputados que quedó con prisión preventiva por 15 días. Se trata del agente señalado por provocarle la fractura al damnificado. El resto recuperó la libertad tras la finalización de la audiencia, en la que todos estuvieron representados por la abogada María Filomena Noriega.