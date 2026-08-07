    • 7 de agosto de 2026 - 15:40

    El futbolista de Trinidad que noqueó a un rival deberá pagar $300.000 y hacer tareas comunitarias

    Gustavo Naveda accedió a la suspensión de juicio a prueba por un año tras la agresión a Matías Esterman durante un partido del fútbol sanjuanino. Deberá indemnizar a la víctima, realizar trabajo comunitario y cumplir reglas de conducta.

    Gustavo Naveda, el futbolista de Trinidad que recibió la probation.

    Gustavo Naveda, el futbolista de Trinidad que recibió la probation.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futbolista de Trinidad Gustavo Naveda obtuvo este viernes la suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de un año en la causa que lo investigaba por la agresión al jugador Matías Esterman, ocurrida durante un partido del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino a comienzos de este año.

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    La medida fue acordada entre la Fiscalía, representada por el fiscal Alejandro Mattar, y la defensa del jugador, a cargo del abogado Jorge Guillén, y luego fue homologada por el juez Matías Parrón.

    Como parte de la probation, Naveda deberá abonar una reparación económica de $300.000 a la víctima y realizar tareas comunitarias durante el período fijado por la Justicia, en un municipio correspondiente a su lugar de residencia.

    Además, durante ese año deberá cumplir una serie de reglas de conducta para conservar el beneficio. Entre las condiciones impuestas por el juez figuran la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, además de otras pautas de comportamiento establecidas por el tribunal.

    Si cumple con todas las obligaciones durante el plazo de un año, la acción penal quedará extinguida y el jugador evitará la generación de antecedentes penales. En cambio, si incumple alguna de las condiciones impuestas, la probation podrá ser revocada y el proceso judicial continuará hasta llegar a juicio.

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