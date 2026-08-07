Caso Agostina Vega: sumó dos nuevas detenciones tras una pericia clave y ya son seis los implicados

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este viernes un nuevo avance. Por orden de la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón , fueron detenidos Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz , quienes alquilaban la planta alta de la vivienda de barrio Cofico donde habría ocurrido el asesinato.

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Los dos fueron imputados por encubrimiento agravado y, con estas detenciones, ya son seis las personas privadas de su libertad en la causa . El principal acusado continúa siendo Claudio Gabriel Barrelier , mientras que las otras cinco personas están investigadas por presuntamente haber encubierto lo sucedido.

El elemento que terminó poniendo bajo sospecha a Córdoba y Ascarruz fue una pericia acústica realizada en la vivienda de Juan del Campillo 878 , donde la Fiscalía sostiene que Agostina fue atacada.

La pareja había declarado que no escuchó pedidos de auxilio ni ruidos que permitieran advertir lo que estaba ocurriendo . Sin embargo, los investigadores recrearon las condiciones sonoras de aquella madrugada y analizaron qué podía escucharse desde la planta alta.

También se tuvo en cuenta la propia estructura de la casa y que la habitación donde presuntamente ocurrió el crimen no tenía puerta . Para la Fiscalía, los resultados de esos estudios vuelven improbable que quienes se encontraban dentro del inmueble no hubieran advertido lo sucedido.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, Córdoba y Ascarruz llegaron a la vivienda cerca de las 23.04 del 23 de mayo y permanecieron allí hasta aproximadamente las 8.54 del día siguiente, período que coincide con la franja investigada por el crimen.

Ya son seis los detenidos por el femicidio de Agostina

Con las dos nuevas detenciones, la causa por el femicidio de Agostina Vega ya tiene seis personas detenidas, aunque con distintas imputaciones.

El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, señalado como presunto autor del crimen. Los otros cinco detenidos están investigados por encubrimiento agravado, ante la sospecha de que tuvieron conocimiento o participación en maniobras posteriores al asesinato.

Los seis detenidos son:

Claudio Gabriel Barrelier: principal acusado, imputado por el homicidio de Agostina.

principal acusado, imputado por el homicidio de Agostina. Osvaldo Fassetta: acusado de encubrimiento agravado por su presunta intervención en maniobras posteriores al crimen.

acusado de encubrimiento agravado por su presunta intervención en maniobras posteriores al crimen. Soledad Andreani: imputada por encubrimiento agravado. Es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo.

imputada por encubrimiento agravado. Es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. Marianela Soledad Palmero: pareja de Barrelier, acusada de encubrimiento agravado.

pareja de Barrelier, acusada de encubrimiento agravado. Matías Jesús Córdoba: uno de los inquilinos de la planta alta de la vivienda, detenido ahora por encubrimiento agravado.

uno de los inquilinos de la planta alta de la vivienda, detenido ahora por encubrimiento agravado. Eugenia Ludmila Ascarruz: pareja de Córdoba y también inquilina del inmueble, imputada por encubrimiento agravado.

Las nuevas detenciones de Córdoba y Ascarruz se produjeron después de pericias acústicas realizadas en la casa de barrio Cofico, que pusieron bajo sospecha la versión de que no habían escuchado lo que sucedió durante la madrugada del crimen. Ambos permanecieron en el inmueble durante las horas en las que, según la autopsia, Agostina fue asesinada.

La investigación continúa abierta y busca determinar qué grado de conocimiento o participación tuvo cada uno de los acusados en las acciones posteriores al femicidio.

El crimen de Agostina Vega

Agostina tenía 14 años y había desaparecido durante la noche del 23 de mayo en la ciudad de Córdoba. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La investigación ubicó el escenario principal del crimen en la casa de Barrelier, en barrio Cofico. Los estudios forenses llevaron posteriormente a la Fiscalía a sostener como hipótesis que la adolescente fue víctima de un ataque sexual y murió por asfixia.

La atención de los investigadores se concentró desde el comienzo no sólo en determinar la responsabilidad del principal acusado, sino también en establecer quiénes estaban en la vivienda, qué pudieron haber visto o escuchado y si existieron maniobras destinadas a ocultar el crimen.

Las dos detenciones conocidas este viernes refuerzan justamente esa segunda línea de investigación y abren una nueva etapa para determinar hasta dónde llegó el presunto encubrimiento.